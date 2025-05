Der SSV Ulm trifft heute am 34. Spieltag der 2. Bundesliga auf Preußen Münster. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Preußen Münster gastiert am heutigen Sonntag, den 18. Mai, beim SSV Ulm. Die Partie am 34. Spieltag der 2. Bundesliga wird um 15.30 Uhr im Donaustadion in Ulm angestoßen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt SSV Ulm vs. Preußen Münster heute im Live Stream und live im Free TV?

Sky überträgt das Zweitligaspiel zwischen dem SSV Ulm und Preußen Münster heute live im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender startet mit den Vorberichten zum Spiel auf Sky Sport Bundesliga 8 (HD) um 15.20 Uhr. Als Kommentator der Partie ist Toni Tomic im Einsatz.

Sky bietet Euch darüber hinaus die Möglichkeit das Duell am 34. Spieltag in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event live zu verfolgen. Alternativ seht Ihr auf den anderen Sky-Kanälen die weiteren Zweitligaspiele des heutigen Tages.

Zudem könnt Ihr heute die Partie zwischen dem SSV Ulm und Preußen Münster im Livestream auf WOW oder SkyGo live erleben. Wenn Ihr die Übertragung von Sky lieber im Einzestream sehen möchtet, werdet Ihr auf OneFootball fündig.

Anstoßzeit Ulm gegen Preußen Münster

Ulm vs. Preußen Münster: Aufstellungen

News über Ulm

Der SSV Ulm steht bereits seit dem vergangenen Spieltag als Absteiger fest. Die heutigen Hausherren verloren am letzten Wochenende gegen den HSV deutlich mit 1:6, der Abstieg des SSV Ulm war damit besiegelt. Mit 29 Punkten steht Ulm aktuell auf Tabellenplatz 17 - der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt sechs Zähler.

News über Preußen Münster

Preußen Münster befindet sich hingegen noch mittendrin im Abstiegskampf. Vor dem letzten Spieltag steht Münster mit 35 Zählern auf Tabellenplatz 15. Dank einer besseren Tordifferenz liegen die heutigen Gäste vor den punktgleichen Braunschweigern. Nach zuletzt zwei Siegen gegen den 1. FC Magdeburg (5:0) und Hertha BSC (2:0) könnte Preußen Münster mit einem weiteren Dreier am heutigen Tag den Klassenerhalt perfekt machen.

Ulm vs. Preußen Münster: Die Tabellen

