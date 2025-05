Der HSV trifft heute am 34. Spieltag der 2. Bundesliga auf Greuther Fürth. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Sonntag, den 18. Mai, zum Aufeinandertreffen zwischen Greuther Fürth und dem HSV. Die Begegnung am letzten Zweitligaspieltag beginnt um 15.30 Uhr im Sportpark Ronhof in Fürth.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs. HSV (Hamburger SV) heute im Live Stream und live im Free TV?

Die Partie zwischen Greuther Fürth und dem HSV zeigt Sky heute live und in voller Länge im TV und Livestream. Ab 15.15 Uhr seht Ihr das Spiel live auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Kommentiert wird das Spiel für Sky von Roland Evers.

Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie zudem in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event. Alle weiteren Zweitligaspiele am heutigen Tag findet Ihr auf den diversen Sky-Kanälen.

Sky bietet Euch darüber hinaus die Option das Duell zwischen Greuther Fürth und dem HSV im Livestream auf SkyGo oder WOW live zu erleben. Die Übertragung von Sky findet Ihr alternativ als kostenpflichtigen Einzelstream auf OneFootball.

Greuther Fürth vs. Hamburger SV: Aufstellungen

News über Greuther Fürth

Als Tabellenvierzehnter ist der Abstiegskampf für Greuther Fürth am letzten Spieltag noch nicht vorbei. Die Fürther haben aktuell 36 Zähler auf dem Konto und liegen damit derzeit nur einen Rang vor dem Relegationsplatz. Direkt absteigen können die Hausherren am heutigen Tag allerdings nicht.

Greuther Fürth holte zuletzt nur zwei Punkte aus den letzten fünf Spielen. Den letzten Sieg sicherten sich die Fürther am 24. Spieltag beim 2:1-Erfolg über Fortuna Düsseldorf Ende Februar. Gelingt es Greuther Fürth heute alle Abstiegssorgen abzulegen?

News über Hamburger SV

Ganz anders sieht im Vergleich zu den Fürthern die Lage beim HSV aus. Mit dem furiosen 6:1-Sieg über den SSV Ulm haben die Hamburger bereits am vergangenen Spieltag den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Die Hamburger kehren damit nächste Saison nach sieben Jahren wieder ins deutsche Oberhaus zurück. Mit einem weiteren Sieg am heutigen Tag kann der HSV zudem die Meisterschaft in der 2. Bundesliga gewinnen. Die Rothosen führen die Liga aktuell einem Zähler vor den Zweitplatzieren Kölnern an.

