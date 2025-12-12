Im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion empfängt Dynamo heute (12. Dezember) in der 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig. Das Duell am 16. Spieltag beginnt um 18.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Eintracht Braunschweig heute im Live Stream und live im Free TV?

Heute könnt Ihr das Duell zwischen Dynamo Dresden und Eintracht Braunschweig live bei Sky verfolgen.

Die Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 3 HD beginnt um 18.00 Uhr. Marcus Lindemann begleitet das Einzelspiel als Kommentator.

Wer die Konferenz verfolgt, hat die Möglichkeit, das Match zusätzlich auf Sky Sport Top Event oder Sky Sport Bundesliga 2 HD zu sehen. Die Moderation übernimmt Max Zielke.

Auch über die Streamingdienste SkyGo und WOW könnt Ihr das Spiel live verfolgen.

Für die Nutzung der Übertragungen ist ein kostenpflichtiges Abo bei Sky erforderlich.

Bei RTL gibt es heute keine Übertragung des Spiels.

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Rudolf Harbig Stadion

Dynamo Dresden vs. Eintracht Braunschweig: Aufstellungen

Dynamo Dresden vs Eintracht Braunschweig Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Stamm Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer H. Backhaus

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Dynamo Dresden

Dynamo-Coach Thomas Stamm muss heute auf Grill (Knieverletzung), Marx (Sprunggelenksverletzung), T. Menzel (Ellenbogenverletzung), Risch (Schulterverletzung) und Zickler (Schulterverletzung) verzichten.

News über Eintracht Braunschweig

Bei den Gästen fehlen Flick (Oberschenkelverletzung), Frenkert (Rotsperre), Jäkel (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Tempelmann (Reha nach Knie-OP). Zudem müssen Bell Bell und Michele Sanchez aufpassen: Mit einer weiteren Gelben Karte droht beiden eine Sperre für ein Spiel.

Form

Bilanz direkte Duelle

Dynamo Dresden vs. Eintracht Braunschweig: Die Tabellen

