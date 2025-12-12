Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoDynamo Dresden
Rudolf Harbig Stadion
team-logoEintracht Braunschweig
Dennis Klose

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Eintracht Braunschweig heute im Live Stream und live im Free TV?

In der 2. Bundesliga empfängt Dynamo Dresden heute Eintracht Braunschweig. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion empfängt Dynamo heute (12. Dezember) in der 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig. Das Duell am 16. Spieltag beginnt um 18.30 Uhr. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Heute könnt Ihr das Duell zwischen Dynamo Dresden und Eintracht Braunschweig live bei Sky verfolgen.

Die Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 3 HD beginnt um 18.00 Uhr. Marcus Lindemann begleitet das Einzelspiel als Kommentator.

Wer die Konferenz verfolgt, hat die Möglichkeit, das Match zusätzlich auf Sky Sport Top Event oder Sky Sport Bundesliga 2 HD zu sehen. Die Moderation übernimmt Max Zielke.

Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden crest
Dynamo Dresden
DOD
Eintracht Braunschweig crest
Eintracht Braunschweig
EBS

Auch über die Streamingdienste SkyGo und WOW könnt Ihr das Spiel live verfolgen.

Für die Nutzung der Übertragungen ist ein kostenpflichtiges Abo bei Sky erforderlich.

Bei RTL gibt es heute keine Übertragung des Spiels.

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig

crest
Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Rudolf Harbig Stadion

Dynamo Dresden vs. Eintracht Braunschweig: Aufstellungen

Dynamo Dresden vs Eintracht Braunschweig Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Stamm

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Backhaus

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Dynamo Dresden

Dynamo-Coach Thomas Stamm muss heute auf Grill (Knieverletzung), Marx (Sprunggelenksverletzung), T. Menzel (Ellenbogenverletzung), Risch (Schulterverletzung) und Zickler (Schulterverletzung) verzichten. 

News über Eintracht Braunschweig

Bei den Gästen fehlen Flick (Oberschenkelverletzung), Frenkert (Rotsperre), Jäkel (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Tempelmann (Reha nach Knie-OP). Zudem müssen Bell Bell und Michele Sanchez aufpassen: Mit einer weiteren Gelben Karte droht beiden eine Sperre für ein Spiel.

Form

DOD
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

EBS
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

DOD

Letzte 5 Spiele

EBS

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

6

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Dynamo Dresden vs. Eintracht Braunschweig: Die Tabellen

