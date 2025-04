In der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Magdeburg heute den 1. FC Kaiserslautern. Wer im TV und Live Stream dabei ist, verrät GOAL!

Am heutigen Sonntag (6. April) geht es im Rahmen des 28. Spieltags zwischen zwei Aufstiegskandidaten rund: dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern. Ab 13.30 Uhr rollt in der Avnet Arena in Magdeburg der Ball.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute im Live Stream und live im Free TV?

Die 2. Bundesliga wird in Deutschland größtenteils exklusiv von Sky übertragen, Magdeburg vs. Lautern könnt Ihr nur beim Pay-TV-Sender sehen. Auf Sky Sport Bundesliga findet Ihr die Konferenz, auf Sky Sport Bundesliga 2 das Einzelspiel mit Kommentator Oliver Seidler.

Alternativ könnt Ihr das Ganze über SkyGo und WOW auch streamen.

Wenn Ihr kein Abonnement abschließen möchtet, bietet OneFootball die Begegnung gegen eine einmalige Gebühr an. Eine Übertragung im Free-TV bei RTL oder Sport1 gibt es nicht.

Anstoßzeit Magdeburg gegen Kaiserslautern

2. Bundesliga, Magdeburg vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

News über Magdeburg

Der FCM kämpft weiter um die Chance, aufzusteigen. Vor Beginn des Spieltags fehlten den Magdeburgern drei Zähler für den Relegationsplatz - mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Christian Titz also angreifen.

Zuletzt lief es allerdings überhaupt nicht rund. Seit vier Partien wartet der Klub auf einen Sieg, neben drei Unentschieden setzte es gegen den Hamburger SV eine 0:3-Niederlage.

News über Kaiserslautern

Leicht dürfte es allerdings nicht werden für den FCM, mit dem 1. FC Kaiserslautern reist nämlich ein Verein an, der bis in die Haarspitzen motiviert sein dürfte, den Dreier zu verwehren: Lautern hockte vor dem Spieltag nämlich auf dem vom FCM angepeilten Relegationsplatz.

Diesen hatten die Roten Teufel sich mit einem 3:1-Sieg über Fortuna Düsseldorf gesichert. Es war der sechste Erfolg in den jüngsten zehn Partien, dazu setzte es zwei Unentschieden und zwei Niederlagen gegen den HSV (0:3) und den SC Paderborn (3:5).

Form

Bilanz direkte Duelle

Magdeburg vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

