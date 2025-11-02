Heute, Sonntag 2. November, kommt es am 11. Spieltag in der 2. Bundesliga zum Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern. Die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf dient heute als Spielort, Schiedsrichter Lars Erbst wird die Partie um 13.30 Uhr anpfeifen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) bei Fortuna Düsseldorf heute live im Free TV und Live Stream?

Das heutige Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern wird live und exklusiv nur bei Sky übertragen. Hier habt Ihr die Möglichkeit, dass Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 - kommentiert von Roland Evers - zu verfolgen. Oder aber Ihr seht Euch alle Spiele des Samstagnachmittags in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event an. Bei allen Sendern startet die Übertragung schon um 13 Uhr mit den Vorberichten.

In der App SkyGo und auf WOW könnt Ihr die Sendungen im kostenpflichtigen Livestream verfolgen.

Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen Kaiserslautern

Fortuna Düsseldorf vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

News über Fortuna Düsseldorf

Die Fortuna befindet sich in einem gefährlichen Abwärtstrend. Fünf der letzten sechs Pflichtspiele wurden verloren, der letzte Sieg gelang im September. So steht man mit zehn Punkten aus ebenso vielen Partien nur auf dem 13. Rang in der 2. Bundesliga.

Anfang Oktober trennten die Düsseldorfer sich von Trainer Thioune, Markus Anfang wurde als neuer Coach verpflichtet. Unter dem ehemaligen Dresden-Coach gingen aber die ersten drei Spiele verloren, zuletzt unter der Woche im Pokal gegen den SC Freiburg (1:3).

News über Kaiserslautern

Bei den Gästen aus Kaiserslautern läuft es besser. 19 Punkte bedeuten in der Tabelle den fünften Platz und der FCK befindet sich auf Tuchfühlung mit den Aufstiegsplätzen.

Seit vier Spielen sind die roten Teufel ungeschlagen, unter der Woche wurde sogar das Achtelfinale des DFB-Pokals fixiert. In der 2. Runde gab es einen knappen 1:0-Sieg gegen Greuther Fürth

Form

Bilanz direkte Duelle

Fortuna Düsseldorf vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

