Sky oder RTL heute für VfL Bochum vs. SV Darmstadt 98 live im Free TV und Live Stream?

In der 2. Bundesliga treffen heute der VfL Bochum und der SV Darmstadt 98 aufeinander. Doch zeigt Sky oder RTL die Partie live im TV und Livestream? GOAL hat die Antwort für Euch.

Am heutigen Samstag (18. Januar) bittet der VfL Bochum den SV Darmstadt 98 im Vonovia Ruhrstadion (Bochum) zum Tanz. Die Partie am 18. Spieltag der 2. Bundesliga beginnt 13.30 Uhr. Lesen Sie hier die Spielvorschau VfL Bochum gegen Darmstadt.

Sky oder RTL heute für VfL Bochum vs. SV Darmstadt 98? GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst.

Sowohl Sky als auch RTL zeigen sich für die Übertragung des 18. Spieltags der 2. Bundesliga verantwortlich. Das Einzelspiel empfängt Ihr allerdings nur auf Sky Sport Bundesliga 3 oder im Livestream bei Sky Go und WOW mit Torsten Kunde als Moderator. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Sky-Stream einmalig mit der OneFootball-App zu buchen. Die Konferenz läuft im Pay-TV auf Sky Sport News, Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1, Max Zielke moderiert das Ganze. Die Multiview-Option gibt es auf Sky Sport Bundesliga 5.

Ausnahmsweise überträgt RTL die Rückrunden-Konferenz ab 13 Uhr im Free-TV. Auch der hauseigene Streamingdienst RTL+ zeigt die Live-Schalte mit den drei Sonntags-Partien. 

VfL Bochum 1848 v Karlsruher SC - 2. BundesligaGetty Images

Anstoßzeit VfL Bochum gegen Darmstadt

News über VfL Bochum

Die Bilanz nach 17 Aufeinandertreffen könnte kaum ausgeglichener sein: Sechs Siege, fünf Unentschieden und wiederum sechs Niederlagen stehen für Bochum gegen Darmstadt zu Buche. Uwe Röslers Mannschaft schleicht durch das Mittelfeld der Liga, konnte aber immerhin in acht der letzten neun Zweitliga-Begegnungen Punkte einfahren. Bero (OP am Sprunggelenk), Holtmann (Aufbautraining nach Knie-OP), Obafemi (Trainingsrückstand) und Sissoko (Sprunggelenkverletzung) werden ausfallen.

News über Darmstadt

Der SV Darmstadt 98 konnte das Hinspiel am 1. Spieltag nach einem Lidberg-Dreierpack mit 4:1 für sich entscheiden. Das Team von Florian Kohfeldt ist zudem seit acht Zweitliga-Spielen ungeschlagen und gehört zur Spitzengruppe der Liga. Den Lilien fehlen Bader (Knieprobleme), Bialek (Sprunggelenkverletzung) und Corredor (Hüftprobleme).

SV Darmstadt 98 v Preußen Münster - 2. BundesligaGetty Images

VfL Bochum vs Darmstadt: Die Tabellen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

