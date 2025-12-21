In der 2. Bundesliga steigen am heutigen Sonntag, 21. Dezember, die letzten Partien in diesem Jahr. In einem von drei Spielen hat die Eintracht aus Braunschweig den Tabellenführer FC Schalke 04 zu Gast. Angepfiffen wird diese Partie um 13.30 Uhr im Eintracht Stadion.

Sky oder RTL? FC Schalke (S04) bei Eintracht Braunschweig heute live im Free TV und im Live Stream

Eintracht Brauschweig vs. FC Schalke 04 wird heute nicht live im Free-TV vom Privatsender RTL übertragen. Exklusiv zeigt das Spiel heute der Pay-TV-Anbieter Sky, für dessen Empfang Ihr ein kostenpflichtiges Abo benötigt.

Der zeigt das Einzelspiel ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD. Kommentiert wird das Spiel von Dominik Müller.

Braunschweig vs. Schalke 04 könnt Ihr auch in der drei Partien umfassenden Konferenz auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga 1 HD mit Moderator Yannik Erkenbrecher live verfolgen.

Im Livestream könnt Ihr das Einzelspiel und die Konferenz bei SkyGo und WOW live sehen.

Braunschweig vs. Schalke 04 könnt Ihr zudem auf der Fußballplattform OneFootball im Livestream via Pay-per-View (4,99 Euro) abrufen.

Anstoßzeit Eintracht Braunschweig gegen Schalke 04

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04: Aufstellungen

Eintracht Braunschweig vs Schalke 04 Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer H. Backhaus Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Muslic

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Eintracht Braunschweig

Eintracht Brauschweig steckt als 14. mitten im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz 17 betrug vor dem 17. Spieltag nur drei Punkte. Zuletzt präsentierte sich Brauschweig gut in Form - aus den vergangenen drei Spielen holte es sieben Punkte.

Am letzten Spieltag gewann die Eintracht bei Dynamo Dresden mit 3:2.

News über Schalke 04

Die Königsblauen sind in der 2. Bundesliga das Maß aller Dinge. Mit 37 Zählern führen sie die Tabelle vier Punkte vor der SV Elversberg und haben die Rückkehr in die Bundesliga im Blick. Aus den letzten drei Partien holte Schalke 04 das Maximum von neun Punkten. Ein Sieg in Braunschweig wäre der ideale Abschluss einer nahezu perfekten Hinrunde.

Form

Bilanz direkte Duelle

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04: Die Tabellen

