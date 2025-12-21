Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Andreas Pfeffer

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt 1. FSV Mainz 05 vs. FC St. Pauli heute im Live Stream und live im TV?

In der Bundesliga trifft Mainz 05 heute auf den FC St. Pauli. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, 21. Dezember, steigt das Bundesliga-Kellerduell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC St. Pauli. Das vorletzte Bundesligaspiel des Jahres wird um 15.30 Uhr in der Mewa Arena angepfiffen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Auch an diesem Sonntag laufen die Spiele der Bundesliga ausschließlich live und exklusiv bei DAZN gezeigt – natürlich auch das Duell zwischen Mainz 05 und St. Pauli. Die Liveübertragung beginnt um 15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Aus Mainz berichtenModeratorLukas Schönmüller, Kommentator Mario Rieker, ExperteTobias Schweinsteiger und ReporterJan Wochner.

Live verfolgen könnt Ihr das Spiel im Livestream über die DAZN-App oder im Browser sowie im linearen Fernsehen auf DAZN 2. Voraussetzung für den Empfang ist ein kostenpflichtiges DAZN-Abo.

Anstoßzeit Mainz 05 gegen St. Pauli

Bundesliga - Bundesliga
MEWA Arena
Bundesliga
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP

Mainz 05 vs. St. Pauli: Aufstellungen

Mainz 05 vs St. Pauli Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05Home team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-5-2

Home team crestFCP
33
D. Batz
21
D. da Costa
48
K. Potulski
16
S. Bell
22
N. Veratschnig
7
J. Lee
10
N. Amiri
15
L. Maloney
6
K. Sano
9
A. Nordin
17
B. Hollerbach
22
N. Vasilj
3
K. Mets
5
H. Wahl
25
A. Dzwigala
7
J. Irvine
16
J. Fujita
11
A. Pyrka
6
J. Sands
23
L. Oppie
28
M. Pereira Lage
19
M. Kaars

3-5-2

FCPAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • U. Fischer

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Blessin

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Mainz 05

Die Mainzer befinden sich unter ihrem neuen Trainer Urs Fischer auf einem kleinen Höhenflug. Der Schweizer wurde für den am 3. Dezember entlassenen  Bo Henriksen geholt. Unter Fischer spielten die 05er in der Conference League gegen Posen 1:1, entführten bei Tabellenführer Bayern München in der Bundesliga ein 2:2 und qualifizierten sich durch einen Sieg gegen Samsunspor direkt für das Achtelfinale der Conference League. 

Zwar liegt Mainz mit sieben Punkten immer noch vier Punkte hinter dem Bundesligavorletzten 1. FC Heidenheim, mit einem Erfolg gegen St. Pauli soll der Kontakt zu den Konkurrenten im Abstiegskampf hergestellt werden.

Lennart Maloney Kaishu Sano Mainz 20251214Getty Images

News über St. Pauli

Auch der FC St. Pauli befindet sich im Aufwind. Aus den letzten zwei Bundesligaspielen holte das Team von Trainer Alexander Blessin vier Punkte. Die Hamburger belegen mit elf Punkten momentan Relegationsplatz 16. 

In Mainz muss St. Pauli unter anderem auf Abwehrchef Eric Smith verzichten, der beim Sieg gegen die Rote Karte sah und für ein Spiel gesperrt wurde.

Alexander BlessinGetty

Form

M05
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FCP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

M05

Letzte 5 Spiele

FCP

4

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

12

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Mainz 05 vs St. Pauli: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

0