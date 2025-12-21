Am heutigen Sonntag, 21. Dezember, steigt das Bundesliga-Kellerduell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC St. Pauli. Das vorletzte Bundesligaspiel des Jahres wird um 15.30 Uhr in der Mewa Arena angepfiffen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt 1. FSV Mainz 05 vs. FC St. Pauli heute im Live Stream und live im TV?

Auch an diesem Sonntag laufen die Spiele der Bundesliga ausschließlich live und exklusiv bei DAZN gezeigt – natürlich auch das Duell zwischen Mainz 05 und St. Pauli. Die Liveübertragung beginnt um 15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Aus Mainz berichten Moderator Lukas Schönmüller, Kommentator Mario Rieker, Experte Tobias Schweinsteiger und Reporter Jan Wochner.

Live verfolgen könnt Ihr das Spiel im Livestream über die DAZN-App oder im Browser sowie im linearen Fernsehen auf DAZN 2. Voraussetzung für den Empfang ist ein kostenpflichtiges DAZN-Abo.

Anstoßzeit Mainz 05 gegen St. Pauli

Bundesliga - Bundesliga MEWA Arena

Mainz 05 vs. St. Pauli: Aufstellungen

News über Mainz 05

Die Mainzer befinden sich unter ihrem neuen Trainer Urs Fischer auf einem kleinen Höhenflug. Der Schweizer wurde für den am 3. Dezember entlassenen Bo Henriksen geholt. Unter Fischer spielten die 05er in der Conference League gegen Posen 1:1, entführten bei Tabellenführer Bayern München in der Bundesliga ein 2:2 und qualifizierten sich durch einen Sieg gegen Samsunspor direkt für das Achtelfinale der Conference League.

Zwar liegt Mainz mit sieben Punkten immer noch vier Punkte hinter dem Bundesligavorletzten 1. FC Heidenheim, mit einem Erfolg gegen St. Pauli soll der Kontakt zu den Konkurrenten im Abstiegskampf hergestellt werden.

Getty Images

News über St. Pauli

Auch der FC St. Pauli befindet sich im Aufwind. Aus den letzten zwei Bundesligaspielen holte das Team von Trainer Alexander Blessin vier Punkte. Die Hamburger belegen mit elf Punkten momentan Relegationsplatz 16.

In Mainz muss St. Pauli unter anderem auf Abwehrchef Eric Smith verzichten, der beim Sieg gegen die Rote Karte sah und für ein Spiel gesperrt wurde.

Getty

Form

Bilanz direkte Duelle

Mainz 05 vs St. Pauli: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.