Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. RB Leipzig heute im Live Stream und TV?

RB Leipzig und Union Berlin eröffnen heute den 14. Spieltag der Bundesliga. Doch wo läuft die Partie im TV und Livestream? GOAL verrät es Euch.

Der 14. Spieltag der Bundesligasaison 2025/26 wird am heutigen Freitag, 12. Dezember, von Union Berlin und RB Leipzig eröffnet. Als Austragungsstätte dient das Stadion an der Alten Försterei in der Hauptstadt. Der Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky DeutschlandHier ansehen

Das Freitagsspiel der Bundesliga läuft auch diese Woche wie gewohnt bei Sky. Die Vorberichterstattung zum Duell zwischen Union und Leipzig startet um 19.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1, moderiert von Mara Mones. Im Anschluss wird das Spiel von Hansi und Cornelius Küpper kommentiert. Die Partie ohne die Vorberichte findet Ihr auch bei Sky Sport Top Event.

Zusätzlich gibt es in der App SkyGO und auf WOW auch einen Livestream zur Begegnung.

Bundesliga
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL

Anstoßzeit Union Berlin gegen RB Leipzig

crest
Bundesliga - Bundesliga
Alte Försterei

Union Berlin vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Union Berlin vs RB Leipzig Voraussichtliche Aufstellungen

Union BerlinHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestRBL
1
Frederik Rönnow
14
L. Querfeld
5
D. Doekhi
4
D. Leite
11
W. Jeong
13
András Schäfer
28
C. Trimmel
6
A. Kemlein
39
Derrick Köhn
8
R. Khedira
10
I. Ansah
1
Péter Gulácsi
23
C. Lukeba
22
D. Raum
19
K. Nedeljkovic
4
W. Orban
13
N. Seiwald
24
X. Schlager
14
C. Baumgartner
11
C. Harder
49
Y. Diomande
9
J. Bakayoko

4-3-3

RBLAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Baumgart

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Werner

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Union Berlin

Die Eisernen stehen nach 13 absolvierten Partien mit 15 Punkten auf dem zwölften Platz in der Bundesligatabelle. Der Vorsprung auf den 1. FC Heidenheim auf dem Relegationsplatz 16 beträgt vier Zähler.

Zuletzt gab es für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart drei Niederlagen in Folge. Zuerst verloren die Berliner zuhause gegen das damalige Schlusslicht Heidenheim mit 1:2, ehe Union im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayern München ausschied.

Am vergangenen Wochenende mussten sich die Hauptstädter auch noch dem VfL Wolfsburg mit 1:3 geschlagen geben. Stanley N'Sokis Treffer in der 68. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.

Steffen BaumgartGetty Images

News über RB Leipzig

Die Leipziger sind weiter Bayern-Verfolger Nummer Eins. Den zweiten Platz halten sie dank 29 Punkten in 13 Spielen inne. RB hat schon sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Nicht-CL-Platz.

Das Team von Trainer Ole Werner hat in den letzten 14 Pflichtspielen nur eine Niederlage hinnehmen müssen und zwar am 8. November beim 1:3 in Hoffenheim.

Letzte Woche lieferten die Leipziger im Spitzenspiel gegen Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt eine wahre Machtdemonstration ab. 6:0 setzten sich die Bullen zuhause durch, Yan Diomande gelang ein Hattrick in der zweiten Halbzeit.

YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

Form

FCU
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

RBL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

FCU

Letzte 5 Spiele

RBL

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

2

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Union Berlin vs. RB Leipzig: Die Tabellen

