Der 14. Spieltag der Bundesligasaison 2025/26 wird am heutigen Freitag, 12. Dezember, von Union Berlin und RB Leipzig eröffnet. Als Austragungsstätte dient das Stadion an der Alten Försterei in der Hauptstadt. Der Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. RB Leipzig heute im Live Stream und TV?

Das Freitagsspiel der Bundesliga läuft auch diese Woche wie gewohnt bei Sky. Die Vorberichterstattung zum Duell zwischen Union und Leipzig startet um 19.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1, moderiert von Mara Mones. Im Anschluss wird das Spiel von Hansi und Cornelius Küpper kommentiert. Die Partie ohne die Vorberichte findet Ihr auch bei Sky Sport Top Event.

Zusätzlich gibt es in der App SkyGO und auf WOW auch einen Livestream zur Begegnung.

Anstoßzeit Union Berlin gegen RB Leipzig

Bundesliga - Bundesliga Alte Försterei

Union Berlin vs. RB Leipzig: Aufstellungen

News über Union Berlin

Die Eisernen stehen nach 13 absolvierten Partien mit 15 Punkten auf dem zwölften Platz in der Bundesligatabelle. Der Vorsprung auf den 1. FC Heidenheim auf dem Relegationsplatz 16 beträgt vier Zähler.

Zuletzt gab es für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart drei Niederlagen in Folge. Zuerst verloren die Berliner zuhause gegen das damalige Schlusslicht Heidenheim mit 1:2, ehe Union im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayern München ausschied.

Am vergangenen Wochenende mussten sich die Hauptstädter auch noch dem VfL Wolfsburg mit 1:3 geschlagen geben. Stanley N'Sokis Treffer in der 68. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.

Getty Images

News über RB Leipzig

Die Leipziger sind weiter Bayern-Verfolger Nummer Eins. Den zweiten Platz halten sie dank 29 Punkten in 13 Spielen inne. RB hat schon sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Nicht-CL-Platz.

Das Team von Trainer Ole Werner hat in den letzten 14 Pflichtspielen nur eine Niederlage hinnehmen müssen und zwar am 8. November beim 1:3 in Hoffenheim.

Letzte Woche lieferten die Leipziger im Spitzenspiel gegen Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt eine wahre Machtdemonstration ab. 6:0 setzten sich die Bullen zuhause durch, Yan Diomande gelang ein Hattrick in der zweiten Halbzeit.

Getty Images

Form

Bilanz direkte Duelle

Union Berlin vs. RB Leipzig: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.