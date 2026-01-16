Nur wenige Tage nach dem 17. Spieltag geht es in der Bundesliga direkt mit dem 17. Spieltag weiter. Dieser wird am heutigen Freitag (16. Januar) mit dem Duell zwischen dem SV Werder Bremen und Eintracht Frankfurt eröffnet. Der Anpfiff im Weserstadion in Bremen ertönt um 20.30 Uhr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt heute im Live Stream und live im TV?

Wer das Duell zwischen Bremen und Frankfurt live verfolgen möchte, kommt an Sky nicht vorbei. Der Pay-TV-Sender besitzt in dieser Saison die Rechte an allen Freitagsspielen der Bundesliga und zeigt damit auch die heutige Partie. Die Übertragung erfolgt auf mehreren Kanälen: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 sowie Sky Sport Top Event. Kommentiert wird das Spiel von Hansi und Cornelius Küpper.

Darüber hinaus ist die Begegnung auch im Livestream bei Sky verfügbar - abrufbar über SkyGo oder den Streamingdienst WOW.

Anstoßzeit Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt

Bundesliga - Bundesliga Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

News über Werder Bremen

Werder Bremen musste unter der Woche eine Niederlage bei Borussia Dortmund hinnehmen. In der Tabelle bewegt sich der SVW derzeit im unteren Mittelfeld, der Abstand zu den Abstiegsrängen ist jedoch gering.

News über Eintracht Frankfurt

Die Abwehrprobleme von Eintracht Frankfurt halten auch nach der Winterpause an. Bei der 2:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart am Dienstag mussten die Adler erneut drei Gegentore hinnehmen. Nach 17 absolvierten Spielen stehen damit bereits 36 Gegentreffer zu Buche - einzig Tabellenletzter 1. FC Heidenheim weist mit 37 noch mehr auf.

Form

Bilanz direkte Duelle

Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

