Der 10. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Samstag mit weiteren Spielen fortgesetzt. Unter anderem ist auch Borussia Dortmund zu Gast beim Hamburger SV. Im Hamburger Volksparkstadion ertönt um 15.30 Uhr der Anpfiff.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburg) vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im Live Stream und TV?

Das Einzelspiel zwischen dem HSV und dem BVB wird live und exklusiv bei Sky übertragen. Die Übertragung beginnt ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga HD. Hansi Küpper kommentiert die Partie.

Im Livestream ist das Spiel über SkyGo und WOW verfügbar.

Die Begegnung ist zudem Teil der Samstagskonferenz, die allerdings bei DAZN läuft. Dort startet die Übertragung bereits um 14 Uhr. Für den Zugriff darauf wird ein DAZN-Abonnement benötigt.

Eine Free-TV-Übertragung gibt es heute nicht.

Anstoßzeit Hamburger SV gegen Borussia Dortmund

Hamburger SV vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Der Aufsteiger aus Hamburg musste zuletzt eine bittere 1:4-Niederlage gegen den 1. FC Köln hinnehmen. Dabei sah Immanuel Pherai die schnellste Gelb-Rote Karte der Bundesliga-Geschichte und wird heute gesperrt fehlen.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburg) vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im Live Stream und TV? News über Borussia Dortmund

Der BVB war bereits unter der Woche im Einsatz und erlitt in der Champions League gegen Manchester City um Ex-BVB-Star Erling Haaland eine deutliche 1:4-Niederlage, die erste in diesem Wettbewerb. "Wir haben heute schon gesehen, dass City die bessere Mannschaft ist. Wir haben die ersten 15 Minuten gut begonnen, haben aber nicht die Chancen kreiert, die wir gerne gehabt hätten. Und dann waren wir einfach zu passiv, haben drei Tore außerhalb des Sechzehners zugelassen und dann war es eine verdiente Niederlage", sagte BVB-Trainer Niko Kovac nach dem Spiel im Interview mit DAZN.

Form

Bilanz direkte Duelle

Hamburger SV vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

