Eintracht Frankfurt gastiert in der Bundesliga heute beim FC Bayern München. Wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, den 23. Februar, empfängt der FC Bayern München Eintracht Frankfurt am 23. Spieltag der Bundesliga. Die Partie in der Allianz Arena in München startet um 17.30 Uhr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE STREAM und live im TV?

Sky oder DAZN? Die Frage ist schnell beantwortet: Wie gewohnt überträgt DAZN die Sonntagsspiele der Bundesliga.

Spiel Bayern München vs. Eintracht Frankfurt Sender DAZN

Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Wann ist der Anstoß?

Spiel: Bayern München vs. Eintracht Frankfurt Spieltag: 23 Wettbewerb: Bundesliga Datum: 23. Februar 2025 Uhrzeit: 17.30 Uhr Ort: Allianz Arena (München)

Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: News, Form und Aufstellungen

Bayern München News

Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Bayer Leverkusen (0:0) sollte das Team von Vincent Kompany trotz der souveränen Position an der Tabellenspitze gegen Eintracht Frankfurt wieder abliefern. Große Verletzungssorgen hat man derzeit nicht: Nur Daniel Peretz fällt aller Voraussicht nach verletzungsbedingt aus.

Die Aufstellung von Bayern München

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Eintracht Frankfurt News

Mit Rang drei dürften die Verantwortlichen der SGE durchaus zufrieden sein, zudem ist man seit sieben Bundesliga-Partien ungeschlagen. Eintracht Frankfurt hat aber vermutlich einige verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen: Liztes, Matanovic, Koch und Skhiri werden wohl fehlen und auch Dina Ebimbe könnte wegen seines Trainingsrückstands noch nicht in der Startelf stehen.

Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute bei DAZN im LIVE STREAM und live im TV: Der direkte Vergleich

Richtig torreich wurde es am 6. Spieltag, als der FCB und die SGE zum ersten Mal in der Saison 2024/25 aufeinander trafen: Beim 3:3 schossen Ekitiké, Olise, Upamecano und Kim die Tore. Marmoush sorgte in der 90.+4 Minute außerdem für den späten Ausgleich der Adler.

Das Duell der beiden Teams ist voller Historie, nicht ohne Grund stehen schon 134 Begegnungen zu Buche. Mit 69 Siegen hat der FCB aber gewohnt deutlich die Nase vorn.

Duelle insgesamt 134 Siege FCB 69 Siege SGE 37 Unentschieden 28 Bisher letztes Duell Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München 3:3 (Bundesliga, 6. Oktober 2024)

