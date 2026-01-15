Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. Union Berlin heute im Live Stream und live im TV?

Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoAugsburg
WWK Arena
team-logoUnion Berlin
Marko Brkic

Der FC Augsburg empfängt Union Berlin in der Bundesliga. Bei uns erfahrt Ihr, wer sich um die Übertragung der Begegnung kümmert.

Die englische Woche, der 17. Spieltag in der Bundesliga, findet ihren Abschluss am heutigen Donnerstag, dem 15. Januar, mit der Begegnung zwischen dem FC Augsburg und Union Berlin. Anstoß ist um 20.30 Uhr, Austragungsort ist die WWK-Arena in Augsburg.

Die Übertragungsrechte für Augsburg gegen Union Berlin besitzt Sky. Der Pay-TV-Sender stellt die Partie auf mehreren Sendern zur Verfügung: Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga HD sowie Sky Sport Bundesliga 1 HD. Kommentiert wird die Partie von Wolff Fuss.

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet Sky auch einen kostenpflichtigen Livestream an - abrufbar mit einem SkyGo-Abonnement oder über den Streamingdienst WOW.

Anstoßzeit Augsburg gegen Union Berlin

WWK Arena

Augsburg vs. Union Berlin: Aufstellungen

Augsburg vs Union Berlin Voraussichtliche Aufstellungen

AugsburgHome team crest

3-4-3

Aufstellung

3-4-3

Home team crestFCU
F. Dahmen
C. Zesiger
N. Banks
K. Schlotterbeck
H. Massengo
R. Fellhauer
D. Giannoulis
K. Jakic
S. Essende
F. Rieder
A. Claude
Frederik Rönnow
D. Leite
L. Querfeld
D. Doekhi
R. Khedira
Derrick Köhn
C. Trimmel
A. Kemlein
I. Ansah
L. Burcu
W. Jeong

FCUAway team crest

  • M. Baum

  • S. Baumgart

Augsburg
Union Berlin
News über Augsburg

Die Augsburger sind katastrophal aus der Winterpause zurückgekehrt, kassierten gegen Borussia Mönchengladbach eine bittere 0:4-Niederlage. Aktuell reicht es nur für Platz 15 in der Bundesliga.

News über Union Berlin

Union Berlin holte am vergangenen Spieltag beim 2:2-Unentschieden gegen den 1. FSV Mainz 05 immerhin einen Punkt.

Form

0/5

4/5

Bilanz direkte Duelle

Letzte 5 Spiele

2/5

Augsburg vs. Union Berlin: Die Tabellen

0