In der Bundesliga duellieren sich heute Borussia Dortmund und Union Berlin. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Die Schwarz-Gelben bestreiten am heutigen Samstag, den 22. Februar, ein Heimspiel im Signal Iduna Park in Dortmund. Am 23. Spieltag der Bundesliga treffen dort Borussia Dortmund und Union Berlin ab 18.30 Uhr aufeinander.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin heute im LIVE STREAM und live im TV?

erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Borussia Dortmund vs. Union Berlin heute im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

im Free-TV läuft das Bundesliga-Topspiel zwischen dem BVB und Union Berlin zwar nicht, aber verpassen müsst Ihr es deswegen nicht.

Sky zeichnet für die TV-Übertragung verantwortlich, auf den Sendern Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Top Event läuft der Kracher. Ebenfalls im Abo könnt Ihr das Duell im Livestream via WOW oder SkyGo verfolgen.

Spiel Borussia Dortmund vs. Union Berlin Sender Sky / WOW / SkyGo

Borussia Dortmund vs. Union Berlin heute im LIVE STREAM: Wann ist der Anstoß?

Spiel: Borussia Dortmund vs. Union Berlin Spieltag: 23 Wettbewerb: Bundesliga Datum: 22. Februar 2025 Uhrzeit: 18.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park (Dortmund)

Borussia Dortmund (BVB) vs. Union Berlin heute im LIVE STREAM: News, Form und Aufstellungen

Borussia Dortmund News

Beim BVB herrscht alles andere als Zufriedenheit: Nur ein Sieg aus den letzten sieben Bundesliga-Begegnungen spricht Bände. Niko Kovac wurde in jedem Fall mit einer sehr herausfordernden Aufgabe betraut. Voraussichtlich fallen Nmecha, Bensebaini und Mané verletzungsbedingt aus.

Die Aufstellung von Borussia Dortmund

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Union Berlin News

Union rangiert aktuell auf Platz 13 der Bundesliga, konnte in den letzten sieben Partien aber auch nur zwei Mal gewinnen, immerhin ein Mal mehr als der BVB. Ogbemudias und Kemleins Einsatz sind aufgrund von Verletzungen fraglich.

Die Aufstellung von Union Berlin

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Borussia Dortmund vs. Union Berlin: Der direkte Vergleich

Im Hinspiel der Bundesliga am 6. Spieltag setzte es für den BVB auswärts eine 1:2-Schlappe, Vertessen und Vogt trafen für Union und Ryerson für Borussia Dortmund.

Die Bilanz bei allen 13 Partien führt aber Schwarz-Gelb deutlich mit 9:4 Siegen an. Bislang gab es noch kein einziges Remis und ein bisheriges Torverhältnis von 29:17 verspricht eine torreiche Partie.

Duelle insgesamt 13 Siege BVB 9 Siege FCU 4 Unentschieden 0 Bisher letztes Duell 1. FC Union Berlin vs. Borussia Dortmund 2:1 (Bundesliga, 5. Oktober 2024)

Borussia Dortmund vs. Union Berlin heute im LIVE STREAM und live im TV: Nützliche Links