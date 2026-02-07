Am heutigen Samstagnachmittag (7. Februar) kommt es in der Volkswagen Arena zum Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei VfL Wolfsburg heute im Live Stream und live im TV?

Das Einzelspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund ist am heutigen Samstag live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender beginnt seine Vorberichterstattung um 15.15 Uhr. Gesendet wird auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie in UHD-Qualität auf Sky Sport Bundesliga UHD. Martin Groß begleitet die Partie als Kommentator. Im Livestream stehen Zuschauern die Angebote Sky Go und WOW zur Verfügung.

Die Bundesliga-Konferenz am Samstag läuft seit dieser Saison ausschließlich bei DAZN. Das Spiel des BVB in Wolfsburg kommentiert Mario Rieker. Die Vorberichte zur Konferenz starten bereits um 14 Uhr mit Daniel Herzog und Tobias Schweinsteiger. Zu sehen ist die Konferenz im Pay-TV auf DAZN 1 sowie im Livestream über die DAZN-App oder im Browser.

Für den Empfang der Bundesliga-Übertragungen bei Skyund DAZNist jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Anstoßzeit VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund

Bundesliga - Bundesliga Volkswagen Arena

VfL Wolfsburg vs Borussia Dortmund: Aufstellungen

News über VfL Wolfsburg

Winter-Neuzugang Belocian, der von Bayer Leverkusen ausgeliehen wurde, dürfte hinten Links direkt gesetzt sein. Auch Adjetey könnte den Vorzug vor Vavro erhalten. Kevin Wimmer steht dem VfL wohl nicht zur Verfügung.

News über Borussia Dortmund

Der BVB muss im Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg auf Emre Can verzichten. Der variable Defensivmann laboriert an Adduktorenproblemen. Für Marcel Sabitzer kommt die Partie ebenfalls noch zu früh (Wadenprobleme). Ryerson, Schlotterbeck und Couto gehen mit der Hypothek von vier Gelben Karten in die Partie. Bei einer weiteren Verwarnung müssten sie ein Spiel zuschauen.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfL Wolfsburg vs Borussia Dortmund: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.