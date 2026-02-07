Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoVfL Wolfsburg
Volkswagen Arena
team-logoBorussia Dortmund
Hier ansehenHier ansehen
Dennis Klose

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei VfL Wolfsburg heute im Live Stream und live im TV?

Borussia Dortmund gastiert am 21. Spieltag beim VfL Wolfsburg. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstagnachmittag (7. Februar) kommt es in der Volkswagen Arena zum Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund. Anstoß ist um 15.30 Uhr. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei VfL Wolfsburg heute im Live Stream und live im TV?

DAZNHier ansehen
Sky WOWHier ansehen

Das Einzelspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund ist am heutigen Samstag live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender beginnt seine Vorberichterstattung um 15.15 Uhr. Gesendet wird auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie in UHD-Qualität auf Sky Sport Bundesliga UHD. Martin Groß begleitet die Partie als Kommentator. Im Livestream stehen Zuschauern die Angebote Sky Go und WOW zur Verfügung.

Die Bundesliga-Konferenz am Samstag läuft seit dieser Saison ausschließlich bei DAZN. Das Spiel des BVB in Wolfsburg kommentiert Mario Rieker. Die Vorberichte zur Konferenz starten bereits um 14 Uhr mit Daniel Herzog und Tobias Schweinsteiger. Zu sehen ist die Konferenz im Pay-TV auf DAZN 1 sowie im Livestream über die DAZN-App oder im Browser.

Für den Empfang der Bundesliga-Übertragungen bei Skyund DAZNist jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Bundesliga
VfL Wolfsburg crest
VfL Wolfsburg
WOB
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB

Anstoßzeit VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund

crest
Bundesliga - Bundesliga
Volkswagen Arena

VfL Wolfsburg vs Borussia Dortmund: Aufstellungen

VfL Wolfsburg vs Borussia Dortmund Voraussichtliche Aufstellungen

VfL WolfsburgHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestBVB
1
K. Grabara
41
Jan Bürger
6
Jeanuël Belocian
4
K. Koulierakis
3
D. Vavro
11
A. Daghim
27
M. Arnold
24
C. Eriksen
10
L. Majer
9
M. Amoura
17
D. Pejcinovic
1
G. Kobel
25
Niklas Süle
3
W. Anton
4
N. Schlotterbeck
8
F. Nmecha
26
J. Ryerson
10
J. Brandt
7
J. Bellingham
14
M. Beier
24
D. Svensson
9
S. Guirassy

3-4-2-1

BVBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Bauer

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über VfL Wolfsburg

Winter-Neuzugang Belocian, der von Bayer Leverkusen ausgeliehen wurde, dürfte hinten Links direkt gesetzt sein. Auch Adjetey könnte den Vorzug vor Vavro erhalten. Kevin Wimmer steht dem VfL wohl nicht zur Verfügung.

News über Borussia Dortmund

Der BVB muss im Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg auf Emre Can verzichten. Der variable Defensivmann laboriert an Adduktorenproblemen. Für Marcel Sabitzer kommt die Partie ebenfalls noch zu früh (Wadenprobleme). Ryerson, Schlotterbeck und Couto gehen mit der Hypothek von vier Gelben Karten in die Partie. Bei einer weiteren Verwarnung müssten sie ein Spiel zuschauen.

Form

WOB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/14
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

WOB

Letzte 5 Spiele

BVB

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

3

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

VfL Wolfsburg vs Borussia Dortmund: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Werbung
0