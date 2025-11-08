Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln heute im Live Stream und live im TV?

Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBorussia Moenchengladbach
Borussia-Park
team-logo1. FC Köln
Marko Brkic

Borussia Mönchengladbach empfängt den 1. FC Köln zum Derby. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der Bundesliga steht am Samstag (8. November) das rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln an. Das Topspiel des 10. Spieltags wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Gespielt wird im Borussia-Park in Mönchengladbach.

GOAL erklärt, wie Ihr die Begegnung im Live Stream und TV verfolgen könnt.

Das Topspiel zwischen Gladbach und Köln wird exklusiv von Sky übertragen. Zu sehen ist das Derby auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event sowie Sky Sport Bundesliga HD, kommentiert von Wolf Fuss.

Wer das Spiel lieber unterwegs verfolgen möchte, kann auf den Sky-Livestream zurückgreifen - entweder über SkyGo oder den Streamingdienst WOW, beide Optionen sind kostenpflichtig.

Anstoßzeit Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln

Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln: Aufstellungen

33
M. Nicolas
4
K. Diks
16
P. Sander
30
N. Elvedi
29
J. Scally
6
Y. Engelhardt
27
R. Reitz
26
L. Ullrich
10
F. Neuhaus
9
F. Honorat
15
H. Tabakovic
1
Marvin Schwäbe
2
J. Schmied
6
E. Martel
39
Cenk Özkacar
18
I. Bergmann Johannesson
32
K. Hansen
11
F. Kainz
8
D. Huseinbasic
16
J. Kaminski
30
Marius Bülter
13
S. El Mala

3-4-1-2

Die Fohlen erleben bislang eine enttäuschende Saison, konnten zuletzt jedoch zwei wichtige Erfolge feiern. Zunächst setzte sich das Team in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 3:1 gegen den Karlsruher SC durch. Darauf folgte in der Liga der erste Saisonsieg: ein deutlicher 4:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli.

Kölns Said El Mala ist der Shootingstar der Saison. Seine herausragenden Leistungen zu Beginn der Spielzeit haben ihm nun die erste Nominierung für die deutsche A-Nationalmannschaft eingebracht. "Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Das ist eine tolle Belohnung für die harte Arbeit und ich bin stolz darauf, Köln im Nationaltrikot zu repräsentieren", sagte der Offensivspieler am Donnerstag.

Form

BMG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

KOE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

BMG

Letzte 5 Spiele

KOE

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

10

Erzielte Tore

11
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Borussia Mönchengladbach vs 1. FC Köln: Die Tabellen

0