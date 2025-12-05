Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoMainz 05
MEWA Arena
team-logoBorussia Moenchengladbach
Andreas Pfeffer

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt 1. FSV Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach heute im Live Stream und TV?

In Bundesliga spielt heute Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Zum Auftakt des 13. Bundesliga-Spieltags kommt es am heutigen Freitag, 5. Dezember, zum Duell zwischen Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach. In der Mewa Arena beginnt das Spiel um 20.30 Uhr. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Nur Sky zeigt Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach heute im TV und Livestream. Das liegt daran, dass die Übertragungsrechte an allen Freitagsspielen der Bundesliga bei Sky und nicht bei DAZN liegen. Dort laufen dafür alle Sonntagsspiele sowie die Konferenz am Samstagmittag.

Die Vorberichte zu Mainz 05 vs. Gladbach im Pay-TV beginnen um 19.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga UHD. Ab 20 Uhr wird das Bundesligaspiel zusätzlich auf Sky Sport Top Event gezeigt. Als Kommentatoren sind Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld im Einsatz.

Der Pay-TV-Sender zeigt Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach heute auch live und in voller Länge im Livestream. Diesen findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG

Anstoßzeit Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach

crest
MEWA Arena

Mainz 05 vs Borussia Mönchengladbach: Aufstellungen

Mainz 05 vs Borussia Moenchengladbach Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05Home team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-5-2

Home team crestBMG
1
Lasse Rieß
25
A. Hanche-Olsen
21
D. da Costa
16
S. Bell
6
K. Sano
2
P. Mwene
30
S. Widmer
7
J. Lee
10
N. Amiri
17
B. Hollerbach
44
N. Weiper
33
M. Nicolas
30
N. Elvedi
29
J. Scally
4
K. Diks
20
L. Netz
13
G. Reyna
6
Y. Engelhardt
17
J. Castrop
27
R. Reitz
15
H. Tabakovic
18
S. Machino

3-5-2

BMGAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • B. Henriksen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • E. Polanski

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Mainz 05

Nachdem Mainz aus den letzten drei Bundesligaspielen nur einen Punkte holte und deshalb in der Tabelle auf den letzten Platz abgerutscht ist, wurde in dieser Woche Trainer Bo Henriksen entlassen. Für den Dänen übernimmt zunächst U23-Coach Benjamin Hoffmann. Mit ihm sollen im Heimspiel gegen Gladbach die ersten Punkte gesammelt werden, um den Tabellenkeller zu verlassen. Aussichtslos ist die Lage für die Mainzer noch lange nicht. Zum Relegationsplatz fehlen nur zwei Punkte

News über Borussia Mönchengladbach

Nach einem schwache Saisonstart kletterten die Fohlen unter ihrem neuen Trainer Eugen Polanski nach drei Siegen und zuletzt einem Unentschieden gegen RB Leipzig in der Tabelle bis auf Platz zwölf nach vorne. Der Aufwärtstrend wurde am Dienstagaben dim DFB-Pokal aber jäh gestoppt. Nach einem 1:2 gegen St. Pauli schied Gladbach im Achtelfinale aus. 

KEVIN DIKS GLADBACH Getty Images

Form

M05
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

BMG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

M05

Letzte 5 Spiele

BMG

2

Siege

3

Unentschieden

0

Siege

11

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Mainz 05 vs Borussia Mönchengladbach: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

