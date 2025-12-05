Zum Auftakt des 13. Bundesliga-Spieltags kommt es am heutigen Freitag, 5. Dezember, zum Duell zwischen Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach. In der Mewa Arena beginnt das Spiel um 20.30 Uhr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt 1. FSV Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach heute im Live Stream und TV?

Nur Sky zeigt Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach heute im TV und Livestream. Das liegt daran, dass die Übertragungsrechte an allen Freitagsspielen der Bundesliga bei Sky und nicht bei DAZN liegen. Dort laufen dafür alle Sonntagsspiele sowie die Konferenz am Samstagmittag.

Die Vorberichte zu Mainz 05 vs. Gladbach im Pay-TV beginnen um 19.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga UHD. Ab 20 Uhr wird das Bundesligaspiel zusätzlich auf Sky Sport Top Event gezeigt. Als Kommentatoren sind Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld im Einsatz.

Der Pay-TV-Sender zeigt Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach heute auch live und in voller Länge im Livestream. Diesen findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

Anstoßzeit Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach

Bundesliga - Bundesliga MEWA Arena

Mainz 05 vs Borussia Mönchengladbach: Aufstellungen

News über Mainz 05

Nachdem Mainz aus den letzten drei Bundesligaspielen nur einen Punkte holte und deshalb in der Tabelle auf den letzten Platz abgerutscht ist, wurde in dieser Woche Trainer Bo Henriksen entlassen. Für den Dänen übernimmt zunächst U23-Coach Benjamin Hoffmann. Mit ihm sollen im Heimspiel gegen Gladbach die ersten Punkte gesammelt werden, um den Tabellenkeller zu verlassen. Aussichtslos ist die Lage für die Mainzer noch lange nicht. Zum Relegationsplatz fehlen nur zwei Punkte

News über Borussia Mönchengladbach

Nach einem schwache Saisonstart kletterten die Fohlen unter ihrem neuen Trainer Eugen Polanski nach drei Siegen und zuletzt einem Unentschieden gegen RB Leipzig in der Tabelle bis auf Platz zwölf nach vorne. Der Aufwärtstrend wurde am Dienstagaben dim DFB-Pokal aber jäh gestoppt. Nach einem 1:2 gegen St. Pauli schied Gladbach im Achtelfinale aus.

