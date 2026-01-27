Am heutigen Dienstag (27. Januar) werden zwei Partien des 16. Spieltags der Bundesliga nachgeholt. Eine davon ist Werder Bremen vs. TSG 1899 Hoffenheim. Die Partie im Bremer Weserstadion soll um 20.30 Uhr beginnen. Lesen Sie hier die Spielvorschau Werder Bremen gegen Hoffenheim.

Sky oder DAZN für Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim: Wer zeigt / überträgt das Nachholspiel der Bundesliga heute im Live Stream und live im TV?

Sowohl Sky als auch DAZN werden das Nachholspiel Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim kostenpflichtig übertragen.

Sky hat sich die Einzelspiel-Option für das ausgefallene Samstagsspiel gesichert: Dementsprechend überträgt der Pay-TV-Anbieter die Nachholpartie mit Hansi Küpper als Kommentator auf Sky Sport Bundesliga 1 live. Im Stream seid Ihr via Sky Go oder WOW dabei.

DAZNbegleitet das Geschehen darüber hinaus ab 19.45 Uhr mit Nils Petersen (Experte) und Jochen Stutzky (Moderator) in der Konferenz mit FC St. Pauli vs. RB Leipzig. Im TV ist die Schalte aufDAZN 1und im Livestream wie üblich auf der DAZN-Website oder in der App abrufbar. Michael Born kommentiert Bremen vs. Hoffenheim.

Anstoßzeit Werder Bremen gegen Hoffenheim

Bundesliga - Bundesliga Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen vs. Hoffenheim: Aufstellungen

News über Werder Bremen

Der Tabellen-15. ist von Verletzungssorgen geplagt: Mitchell Weiser (Reha nach Kreuzbandriss), Victor Boniface (Knieverletzung), Felix Agu (Aufbautraining nach Syndesmosebandverletzung), Niklas Stark (Hüftprobleme), Maximilian Wöber (muskuläre Probleme) und Isaac Schmidt (Gehirnerschütterung) könnten für die Partie gegen die TSG ausfallen. Die Werderaner sind seit sieben Spielen sieglos, zuletzt unterlag man Bayer Leverkusen knapp mit 0:1.

Getty Images

News über Hoffenheim

Hoffenheim zeigt sich dagegen in Top-Form und rangiert selbst mit einem Spieler weniger auf Platz drei. Alle drei der letzten drei Partien entschied die TSG für sich. Das Team bezwang die Eintracht aus Frankfurt am letzten Spieltag 3:1 - Moerstedt, Kabak und Coufal trafen in dreizehn Minuten für Blau-Weiß. 1899 Hoffenheim muss voraussichtlich auf diese Akteure verzichten: Koki Machida (Kreuzbandriss), Kelven Frees (Knöchelbruch), Adam Hlozek (Wadenverletzung) und Cole Campbell (Sprunggelenksprobleme).

Form

Bilanz direkte Duelle

Werder Bremen vs. Hoffenheim: Die Tabellen

