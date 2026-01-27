Goal.com
Bundesliga
team-logoWerder Bremen
Wohninvest WESERSTADION
team-logoHoffenheim
Janek Subke

Sky oder DAZN für Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim: Wer zeigt / überträgt das Nachholspiel der Bundesliga heute im Live Stream und live im TV?

Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim heißt es im Nachholspiel des 16. Bundesliga-Spieltags. Wer überträgt diese Partie live im TV und Livestream - Sky oder DAZN? GOAL hat die Antwort.

Am heutigen Dienstag (27. Januar) werden zwei Partien des 16. Spieltags der Bundesliga nachgeholt. Eine davon ist Werder Bremen vs. TSG 1899 Hoffenheim. Die Partie im Bremer Weserstadion soll um 20.30 Uhr beginnen. Lesen Sie hier die Spielvorschau Werder Bremen gegen Hoffenheim.

GOALverrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sowohl Sky als auch DAZN werden das Nachholspiel Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim kostenpflichtig übertragen.

Sky hat sich die Einzelspiel-Option für das ausgefallene Samstagsspiel gesichert: Dementsprechend überträgt der Pay-TV-Anbieter die Nachholpartie mit Hansi Küpper als Kommentator auf Sky Sport Bundesliga 1 live. Im Stream seid Ihr via Sky Go oder WOW dabei.

DAZNbegleitet das Geschehen darüber hinaus ab 19.45 Uhr mit Nils Petersen (Experte) und Jochen Stutzky (Moderator) in der Konferenz mit FC St. Pauli vs. RB Leipzig. Im TV ist die Schalte aufDAZN 1und im Livestream wie üblich auf der DAZN-Website oder in der App abrufbar. Michael Born kommentiert Bremen vs. Hoffenheim.

Bundesliga
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG

Anstoßzeit Werder Bremen gegen Hoffenheim

crest
Bundesliga - Bundesliga
Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen vs. Hoffenheim: Aufstellungen

Werder Bremen vs Hoffenheim Voraussichtliche Aufstellungen

Werder BremenHome team crest

3-5-2

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestTSG
30
M. Backhaus
32
M. Friedl
31
K. Coulibaly
22
J. Malatini
20
R. Schmid
6
J. Stage
14
S. Lynen
3
Y. Sugawara
23
I. Schmidt
17
Marco Grüll
11
J. Njinmah
1
O. Baumann
5
O. Kabak
13
Bernardo
21
A. Hajdari
18
W. Burger
27
A. Kramaric
22
A. Prass
7
L. Avdullahu
34
V. Coufal
11
F. Asllani
33
M. Moerstedt

3-4-2-1

TSGAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Steffen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Ilzer

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Werder Bremen

Der Tabellen-15. ist von Verletzungssorgen geplagt: Mitchell Weiser (Reha nach Kreuzbandriss), Victor Boniface (Knieverletzung), Felix Agu (Aufbautraining nach Syndesmosebandverletzung), Niklas Stark (Hüftprobleme), Maximilian Wöber (muskuläre Probleme) und Isaac Schmidt (Gehirnerschütterung) könnten für die Partie gegen die TSG ausfallen. Die Werderaner sind seit sieben Spielen sieglos, zuletzt unterlag man Bayer Leverkusen knapp mit 0:1.

Bayer 04 Leverkusen v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images

News über Hoffenheim

Hoffenheim zeigt sich dagegen in Top-Form und rangiert selbst mit einem Spieler weniger auf Platz drei. Alle drei der letzten drei Partien entschied die TSG für sich. Das Team bezwang die Eintracht aus Frankfurt am letzten Spieltag 3:1 - Moerstedt, Kabak und Coufal trafen in dreizehn Minuten für Blau-Weiß. 1899 Hoffenheim muss voraussichtlich auf diese Akteure verzichten: Koki Machida (Kreuzbandriss), Kelven Frees (Knöchelbruch), Adam Hlozek (Wadenverletzung) und Cole Campbell (Sprunggelenksprobleme).

Form

SVW
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

TSG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

SVW

Letzte 5 Spiele

TSG

1

Sieg

0

Unentschieden

4

Siege

6

Erzielte Tore

12
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Werder Bremen vs. Hoffenheim: Die Tabellen

