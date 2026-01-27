Goal.com
Bundesliga
team-logoSt. Pauli
Millerntor Stadion
team-logoRB Leipzig
Janek Subke

Sky oder DAZN für die Bundesliga heute: Wer zeigt / überträgt das Nachholspiel FC St. Pauli vs. RB Leipzig im Live Stream und live im TV?

St. Pauli empfängt RB Leipzig zum Nachholspiel. Ob Sky oder DAZN die Bundesliga heute live im TV und Livestream übertragen, verrät Euch GOAL.

Das Millerntor-Stadion in Hamburg ist die Spielstätte für das Nachholspiel am heutigen Dienstag, den 27. Januar. Die Bundesliga-Partie FC St. Pauli vs. RB Leipzig vom 16. Spieltag wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Lesen Sie hier die Spielvorschau St. Pauli gegen RB Leipzig.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky und DAZN werden das Nachholspiel St. Pauli vs. RB Leipzig live im TV und Livestream übertragen.

Sky hat in dieser Saison die Übertragungsrechte für alle Einzelspiele inne. Da die Partie an einem Samstag stattgefunden hätte, zeigt der Pay-TV-Sender die Begegnung live und exklusiv mit Oliver Seidler als Kommentator auf auf Sky Sport Bundesliga. Im Stream könnt Ihr mit Sky Go oder WOW einschalten.

Dazu ist DAZNab 19.45 Uhr mit dem Duo Nils Petersen (Experte) und Jochen Stutzky (Moderator) in der Konferenz mit Werder Bremen vs. TSG 1899 Hoffenheim am Start. Im kostenpflichtigen Fernsehen läuft die Sendung auf DAZN 1und im Livestream wie gewohnt auf der DAZN-Website oder in der App abrufbar. Bei DAZNkommentiert Jan Platte.

Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL

Anstoßzeit St. Pauli gegen RB Leipzig

crest
Bundesliga - Bundesliga
Millerntor Stadion

St. Pauli vs RB Leipzig: Aufstellungen

St. Pauli vs RB Leipzig Voraussichtliche Aufstellungen

St. PauliHome team crest

3-4-3

Aufstellung

4-3-3

Home team crestRBL
22
N. Vasilj
3
K. Mets
25
A. Dzwigala
5
H. Wahl
8
E. Smith
6
J. Sands
23
L. Oppie
11
A. Pyrka
19
M. Kaars
16
J. Fujita
28
M. Pereira Lage
1
Péter Gulácsi
4
W. Orban
17
R. Baku
5
E. Bitshiabu
22
D. Raum
24
X. Schlager
14
C. Baumgartner
13
N. Seiwald
49
Y. Diomande
40
R. Cruz
7
A. Nusa

4-3-3

RBLAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Blessin

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Werner

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über St. Pauli

Der FC St. Pauli braucht ganz dringend Punkte, sonst sieht es bald ganz düster aus. 13 Punkte aus 18 Spielen sind zu wenig, um die Klasse zu halten. Auch die Rückkehr von Leistungsträger und Kapitän Jackson Irvine sowie dem genesenen Danel Sinani im Hamburger Stadtderby konnte den Sieg nicht herbeiführen. Am Ende bleib die Partie torlos. Die Kiezkicker müssen gegen RB wohl auf Dzwigala (Gelbsperre), Nemeth (muskuläre Probleme), Spari (Syndesmosebandriss), Hountondji (Haarriss im Fuß) und Metcalfe (Blessur) verzichten.

FBL-GER-BUNDESLIGA-ST PAULI-HAMBURGGetty Images

News über RB Leipzig

Die Leipziger waren so gut in die Saison gestartet, aber aktuell fehlt die Konstanz. Immerhin gelangen den Sachsen mit dem 3:0 gegen Heidenheim ein Statement-Sieg. Benjamin Hendrichs feierte dabei nach 400 Tagen Abstinenz sein Comeback für die Roten Bullen. Sani (Einstieg Mannschaftstraining), Bakayoko (muskuläre Probleme), Ouédraogo (Knieverletzung) und Gebel (Kreuzbandriss) fehlen weiter. Auch Lukeba (Knieprobleme) könnte erneut ausfallen.

Form

FCP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

RBL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

FCP

Letzte 5 Spiele

RBL

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

4

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

St. Pauli vs RB Leipzig: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

