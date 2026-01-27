Das Millerntor-Stadion in Hamburg ist die Spielstätte für das Nachholspiel am heutigen Dienstag, den 27. Januar. Die Bundesliga-Partie FC St. Pauli vs. RB Leipzig vom 16. Spieltag wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Lesen Sie hier die Spielvorschau St. Pauli gegen RB Leipzig.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN für die Bundesliga heute: Wer zeigt / überträgt das Nachholspiel FC St. Pauli vs. RB Leipzig im Live Stream und live im TV?

Sky und DAZN werden das Nachholspiel St. Pauli vs. RB Leipzig live im TV und Livestream übertragen.

Sky hat in dieser Saison die Übertragungsrechte für alle Einzelspiele inne. Da die Partie an einem Samstag stattgefunden hätte, zeigt der Pay-TV-Sender die Begegnung live und exklusiv mit Oliver Seidler als Kommentator auf auf Sky Sport Bundesliga. Im Stream könnt Ihr mit Sky Go oder WOW einschalten.

Dazu ist DAZNab 19.45 Uhr mit dem Duo Nils Petersen (Experte) und Jochen Stutzky (Moderator) in der Konferenz mit Werder Bremen vs. TSG 1899 Hoffenheim am Start. Im kostenpflichtigen Fernsehen läuft die Sendung auf DAZN 1und im Livestream wie gewohnt auf der DAZN-Website oder in der App abrufbar. Bei DAZNkommentiert Jan Platte.

Anstoßzeit St. Pauli gegen RB Leipzig

Bundesliga - Bundesliga Millerntor Stadion

St. Pauli vs RB Leipzig: Aufstellungen

News über St. Pauli

Der FC St. Pauli braucht ganz dringend Punkte, sonst sieht es bald ganz düster aus. 13 Punkte aus 18 Spielen sind zu wenig, um die Klasse zu halten. Auch die Rückkehr von Leistungsträger und Kapitän Jackson Irvine sowie dem genesenen Danel Sinani im Hamburger Stadtderby konnte den Sieg nicht herbeiführen. Am Ende bleib die Partie torlos. Die Kiezkicker müssen gegen RB wohl auf Dzwigala (Gelbsperre), Nemeth (muskuläre Probleme), Spari (Syndesmosebandriss), Hountondji (Haarriss im Fuß) und Metcalfe (Blessur) verzichten.

Getty Images

News über RB Leipzig

Die Leipziger waren so gut in die Saison gestartet, aber aktuell fehlt die Konstanz. Immerhin gelangen den Sachsen mit dem 3:0 gegen Heidenheim ein Statement-Sieg. Benjamin Hendrichs feierte dabei nach 400 Tagen Abstinenz sein Comeback für die Roten Bullen. Sani (Einstieg Mannschaftstraining), Bakayoko (muskuläre Probleme), Ouédraogo (Knieverletzung) und Gebel (Kreuzbandriss) fehlen weiter. Auch Lukeba (Knieprobleme) könnte erneut ausfallen.

Form

Bilanz direkte Duelle

St. Pauli vs RB Leipzig: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links