Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoUnion Berlin
Alte Försterei
team-logoBayern München
Hier live sehen!Hier live sehen!
Marko Brkic

Sky oder DAZN? FC Bayern München bei Union Berlin heute im Live Stream und TV sehen

Der FC Bayern München ist zu Gast bei Union Berlin. GOAL verrät, ob das Spektakel bei Sky oder DAZN übertragen wird.

Der 10. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Samstag (8. November) mit fünf weiteren Spielen fortgesetzt. In einem davon treffen Union Berlin und der FC Bayern München aufeinander. Das Spiel wird um 15.30 Uhr angepfiffen und im Stadion An der Alten Försterei in Berlin ausgetragen.

GOAL verrät, ob das Spektakel bei Sky oder DAZN übertragen wird.

Sky oder DAZN? FC Bayern München bei Union Berlin heute im Live Stream und TV sehen

SkyHier live sehen!
DAZNHier live sehen!

Das Duell zwischen den Eisernen und dem FC Bayern ist in Form des Einzelspiels live und exklusiv bei Sky zu sehen. Die Übertragung startet um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD. Jonas Friedrich begleitet die Partie als Kommentator.

Im Livestream kann das Spiel über SkyGo und WOW verfolgt werden.

Außerdem ist die Begegnung Teil der Samstagskonferenz, die jedoch bei DAZN übertragen wird. Dort beginnt die Live-Berichterstattung bereits um 14.00 Uhr - Voraussetzung ist ein DAZN-Abonnement.

Champions League
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Bundesliga
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH

Anstoßzeit Union Berlin gegen Bayern München

crest
Bundesliga - Bundesliga
Alte Försterei

Union Berlin vs. Bayern München: Aufstellungen

Union Berlin vs Bayern München Aufstellungen

Union BerlinHome team crest

3-5-2

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
Frederik Rönnow
4
D. Leite
14
L. Querfeld
5
D. Doekhi
6
A. Kemlein
13
András Schäfer
15
T. Rothe
8
C
R. Khedira
19
J. Haberer
10
I. Ansah
7
O. Burke
1
C
M. Neuer
4
J. Tah
2
D. Upamecano
44
J. Stanisic
27
K. Laimer
6
J. Kimmich
14
L. Diaz
7
S. Gnabry
17
M. Olise
8
L. Goretzka
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

FCU
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Baumgart

FCB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Kompany

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Sky oder DAZN? FC Bayern München bei Union Berlin heute im Live Stream und TV sehen - News über Union Berlin

Die Unioner rangieren derzeit im Tabellenmittelfeld auf Platz neun. Das Team von Trainer Steffen Baumgart trennte sich zuletzt torlos vom SC Freiburg. Zuvor setzte man sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 2:1 gegen Arminia Bielefeld durch.

Sky oder DAZN? FC Bayern München bei Union Berlin heute im Live Stream und TV sehen - News über Bayern München

Die Bayern präsentieren sich in dieser Saison bislang in absoluter Topform - wettbewerbsübergreifend ohne jeden Makel. Großen Anteil daran hat auch Abwehrchef Dayot Upamecano, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Die Münchner haben bereits deutlich gemacht, dass sie das Arbeitspapier des Franzosen unbedingt verlängern möchten. Eine Einigung steht zwar noch aus, doch die Vorzeichen für eine Verlängerung sollen gut stehen.

Form

FCU
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FCB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
16/2
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

FCU

Letzte 5 Spiele

FCB

0

Siege

1

Unentschieden

4

Siege

2

Erzielte Tore

13
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Union Berlin vs. Bayern München: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Sky oder DAZN? FC Bayern München bei Union Berlin heute im Live Stream und TV sehen Nützliche Links

Werbung
0