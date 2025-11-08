Der 10. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Samstag (8. November) mit fünf weiteren Spielen fortgesetzt. In einem davon treffen Union Berlin und der FC Bayern München aufeinander. Das Spiel wird um 15.30 Uhr angepfiffen und im Stadion An der Alten Försterei in Berlin ausgetragen.

Sky oder DAZN? FC Bayern München bei Union Berlin heute im Live Stream und TV sehen

Das Duell zwischen den Eisernen und dem FC Bayern ist in Form des Einzelspiels live und exklusiv bei Sky zu sehen. Die Übertragung startet um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD. Jonas Friedrich begleitet die Partie als Kommentator.

Im Livestream kann das Spiel über SkyGo und WOW verfolgt werden.

Außerdem ist die Begegnung Teil der Samstagskonferenz, die jedoch bei DAZN übertragen wird. Dort beginnt die Live-Berichterstattung bereits um 14.00 Uhr - Voraussetzung ist ein DAZN-Abonnement.

Anstoßzeit Union Berlin gegen Bayern München

Bundesliga - Bundesliga Alte Försterei

Union Berlin vs. Bayern München: Aufstellungen

Die Unioner rangieren derzeit im Tabellenmittelfeld auf Platz neun. Das Team von Trainer Steffen Baumgart trennte sich zuletzt torlos vom SC Freiburg. Zuvor setzte man sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 2:1 gegen Arminia Bielefeld durch.

Die Bayern präsentieren sich in dieser Saison bislang in absoluter Topform - wettbewerbsübergreifend ohne jeden Makel. Großen Anteil daran hat auch Abwehrchef Dayot Upamecano, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Die Münchner haben bereits deutlich gemacht, dass sie das Arbeitspapier des Franzosen unbedingt verlängern möchten. Eine Einigung steht zwar noch aus, doch die Vorzeichen für eine Verlängerung sollen gut stehen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Union Berlin vs. Bayern München: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

