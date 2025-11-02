Am heutigen Sonntag, 2. November, treffen der 1. FC Köln und der Hamburger SV im Rahmen des 9. Spieltages der Bundesligasaison 2025/26 im Rhein-Energie-Stadion in Köln aufeinander. Schiedsrichter Daniel Schlager wird die Partie um 15.30 Uhr eröffnen.

Sky oder DAZN? 1. FC Köln vs. HSV (Hamburg) heute im Live Stream und TV sehen

Alle Sonntagsspiele der Bundesliga werden live und exklusiv nur bei DAZN ausgestrahlt! Im Pay-TV findet Ihr die Übertragung der Partie auf DAZN 2, ansonsten gibt es den Livestream wie gewohnt in der App und auf der Website. Die Vorberichte starten schon um 14.45 Uhr, moderiert von Freddy Harder. Als Kommentator ist Marco Hagemann im Einsatz, er wird unterstützt von Experte Tobias Schweinsteiger. Vor Ort im Stadion ist Robby Hunke.

Anstoßzeit 1. FC Köln gegen Hamburger SV

1. FC Köln vs. Hamburger SV: Aufstellungen

Die Kölner spielen bislang eine starke Saison in der Bundesliga. Nach acht Spieltagen hat der Effzeh elf Zähler auf dem Konto und belegt den achten Rang in der Tabelle.

Prunkstück des Team von Lukas Kwasniok ist die Verteidigung. Mit elf Gegentoren stellt man nämlich die fünftbeste Defensive der Liga.

Nun wird aber Abwehrchef Timo Hübers lange fehlen. Der Verteidiger hat sich vergangenes Wochenende bei der bitteren 0:1-Niederlage gegen Dortmund eine komplizierte Knieverletzung zugezogen.

Der HSV hatte nach dem Aufstieg größere Anlaufschwierigkeiten, dann aber kamen die Rothosen besser in Form und halten nun bei acht Punkten in ebenso vielen Spielen und liegt auf Platz 13.

Auch bei den Hamburgern ist das Herzstück die Defensive, die Mannschaft von Merlin Polzin hat auch erst elf Gegentore bekommen.

In der Liga gab es zuletzt wieder zwei Niederlagen gegen Leipzig (1:2) und Wolfsburg (0:1). Dafür konnte man unter der Woche nach einem 1:0-Erfolg gegen Heidenheim ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen.

1. FC Köln vs. Hamburger SV: Die Tabellen

