Der Skisprung Weltcup macht in Engelberg Station. Doch wo könnt Ihr ihn heute live sehen? GOAL hat Infos zur Übertragung im TV und im LIVE STREAM.

Das schweizerische Engelberg dient als Schauplatz der vierten Station im Skisprung Weltcup 2022/23. Hierbei gehen auf der Gross-Titlis-Schanze zwei Einzelspringen über die Bühne. Der erste davon steigt am Samstag und beginnt um 16.00 Uhr.

Dawid Kubacki gewann drei der bisherigen sechs Wettkämpfe. Das gelang dem Polen zweimal vor heimischer Kulisse in Wisła und am Sonntag im deutschen Titisee-Neustadt. Dort hatte am Samstag Anže Lanišek die Nase vorn. Hierbei stieg der Slowene gemeinsam mit Kubacki und mit Karl Geiger aufs Podest. Der Deutsche sprang damit zum ersten Mal im Weltcup 2022/23 in die Top3.

Heute macht der Skisprung Weltcup im schweizerischen Engelberg Station. GOAL verrät Euch, wo Ihr Skispringen heute live im TV und im LIVE STREAM mitverfolgen könnt.

Skispringen heute im TV und LIVE STREAM: Den Weltcup in Engelberg live sehen – Die Eckdaten auf einen Blick

Datum: Samstag, 17. Dezember 2022 Startzeit: Probedurchgang 14.45 Uhr 1. Wertungsdurchgang 16.00 Uhr 2. Wertungsdurchgang unmittelbar danach Austragungsort: Engelberg (Schweiz)

Skispringen heute im TV und LIVE STREAM: Den Weltcup in Engelberg live sehen – Die Übertragung im TV

Ein Vertrag mit der FIS berechtigt die ARD und das ZDF dazu, zahlreiche Wettkämpfe des Skisprung Weltcups im Free-TV zu zeigen. Außerdem liefert Eurosport alle Springen ins Haus. Doch wo könnt Ihr heute den Weltcup in Engelberg live sehen?

Skispringen heute live in der ARD: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Wenn Ihr Euch heute Skispringen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen anschauen möchtet, müsst Ihr auf die ARD schalten. Dort könnt Ihr den Wettkampf im schweizerischen Engelberg zudem in HD genießen. Die Ausstrahlung startet um 15.55 Uhr und somit fünf Minuten vor dem Start des ersten Wertungsdurchgangs. Doch notiert Euch die Eckdaten:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Wertungsdurchgänge ab: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Vorberichte ab: 15.55 Uhr

Skispringen heute live bei Eurosport: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Eine Viertelstunde vor der Vorberichterstattung im Ersten, um 15.40 Uhr, startet jene bei Eurosport 1. Hierbei handelt es sich um einen Sender der Discovery Gruppe. In Deutschland gibt es verschiedene Empfangsmöglichkeiten. Dazu zählen Satelliten, Kabelanbieter, Sky und DAZN. Der letztgenannte Dienstleister kooperiert mit dem Mutterkonzern und erweiterte dadurch sein Programm. Allerdings benötigt ein Monats- oder Jahresabo. Die beiden Optionen kosten monatlich 29,99 Euro und 24,99 Euro. Aber nachfolgend findet Ihr etliche Einzelheiten:

Der Kauf erfolgt in Windeseile. Danach müsst Ihr als Besitzer von Smart-TVs die Gratis-App herunterladen. Zudem könnt Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC vernetzen. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten auf:

Sender: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Wertungsdurchgänge ab: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Vorberichte ab: 15.40 Uhr

Skispringen heute im TV und LIVE STREAM: Den Weltcup in Engelberg live sehen – Die Übertragung im LIVE-STREAM

Überdies könnt Ihr Skispringen heute via LIVE STREAM mitverfolgen. Denn: DAZN strahlt sein komplettes Angebot und unter anderem den Skisprung Weltcup in Engelberg ebenso online aus. Überdies versorgt Euch das Erste auf seiner Webseite rund um die Uhr mit einem kostenlosen Stream.

