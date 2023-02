Im Skisprung Weltcup steigt der Team-Wettbewerb in Willingen. Doch wann beginnt der Wettkampf? GOAL hat Infos zum Skispringen im TV und LIVE STREAM.

Der Skisprung Weltcup 2022/23 macht an diesem Wochenende in Deutschland Station. Hierbei dient die Mühlenkopfschanze in Willingen als Schauplatz der Wettkämpfe. Hierbei eröffnet heute ein Mixed Team-Wettbewerb das Programm.

Es findet der zweite sowie letzte Mixed-Team-Wettbewerb der Saison statt. Der erste fand am 10. Dezember in Titisee-Neustadt und somit ebenfalls auf deutschem Terrain statt.

Die Lokalmatadoren Selina Freitag, Constantin Schmid, Katharina Althaus und Karl Geiger erreichten den dritten Platz. Vor ihnen landeten Österreich vor Norwegen.

Heute findet im Rahmen des Skisprung Weltcups der Mixed-Team-Wettbewerb in Willingen statt. Doch wann beginnt heute die Veranstaltung? GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos zu den Übertragungen im TV und LIVE STREAM.

Skispringen heute im TV und LIVE STREAM: Wann beginnt der Team-Wettbewerb in Willingen? Die Eckdaten auf einen Blick

Datum: Freitag, 3. Februar 2023 Startzeit: 1. Wertungsdurchgang 16 Uhr 2. Wertungsdurchgang unmittelbar danach Austragungsort: Mühlenkopfschanze (Willingen)

Skispringen heute live: Wann läuft der Team-Wettbewerb in Willingen im TV?

Dank eines Vertrags mit der FIS dürfen Euch die ARD und ZDF mehrere Wettkämpfe des Skisprung Weltcups zeigen. Zusätzlich liefert Euch Eurosport alle Veranstaltungen ins Haus. Doch wann läuft der Mixed-Team-Wettbewerb in Willingen heute live im TV?

Skispringen heute live in der ARD: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Wenn Ihr den heutigen Wettkampf an der Mühlenkopfschanze im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mitverfolgen möchtet, könnt Ihr ab 15.55 Uhr die ARD einschalten. Obendrein könnt Ihr den Mixed-Team-Wettbewerb in HD genießen. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Wertungsdurchgänge ab: 16 Uhr

16 Uhr Übertragung 1. Wertungsdurchgang ab: 15.55 Uhr

15.55 Uhr Übertragung 2. Wertungsdurchgang ab: 17.15 Uhr

17.15 Uhr Kommentator: Tom Bartels

Skispringen heute live bei Eurosport: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Außerdem läuft der Skisprung Mixed-Team-Wettbewerb in Willingen ab 16.10 Uhr bei Eurosport 1. Ihr könnt diesen Sender der Discovery Gruppe via Satellit, Kabelanbieter, Sky und DAZN empfangen. Der Streaming-Anbieter stellt einen Kooperationspartner des Mutterkonzerns dar. Doch wenn Ihr davon profitieren wollt, benötigt Ihr einen Vertrag. GOAL empfiehlt Euch exemplarisch Unlimited Jahres- und Monatsverträge. Hierfür müsst Ihr monatlich 29,99 Euro oder 39,99 Euro auf den Tisch legen. Zudem bietet die Homepage Details zu den anderen Paketen. Außerdem könnt Ihr Euch hier näher informieren:

Der Abschluss des Abos gelingt im Handumdrehen. Anschließend müssen die Besitzer von Smart-TV-Geräten die kostenfreie App herunterladen. Zudem könnt Ihr Eure Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden. Aber schreibt Euch nun die Kernfakten auf:

Sender: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Wertungsdurchgänge ab: 16 Uhr

16 Uhr Übertragung 1. Wertungsdurchgang ab: 16.10 Uhr

16.10 Uhr Übertragung 2. Wertungsdurchgang ab: 18.10 Uhr

Skispringen heute live: Gibt es einen LIVE STREAM?

Außerdem könnt Ihr es mit den LIVE STREAMS angehen. Denn: DAZN strahlt sein gesamtes Programm und somit auch den Mixed-Team-Wettbewerb in Willingen online aus. Zudem versorgt Euch die ARD mit einem Stream.

