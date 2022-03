Skispringen heute live: TV und LIVE-STREAM - so wird Skifliegen in Planica übertragen

Bei den Skispringern steht das Saisonfinale im slowenischen Planica auf dem Programm. Dort finden vom 24. März bis 27. März die letzten Wettbewerbe statt.

Los geht es am Donnerstag mit der Qualifikation für das Einzel-Skifliegen am Freitag. Am Samstag findet dann auf der zweitgrößten Skiflugschanze der Welt ein Team-Wettbewerb statt, ehe am Sonntag nochmal ein Einzel mit 2 Durchgängen stattfindet.

Der deutsche Springer Karl Geiger hat vor dem letzten Wochenende noch Chancen auf den Triumph im Gesamtweltcup. Er liegt 66 Punkte hinter dem Führenden, Ryoyu Kobayashi aus Japan. Insgesamt werden noch 200 Punkte vergeben.

Wo kann ich die Entscheidung um den Gesamtweltcup bei den Skispringern live verfolgen? GOAL klärt auf.

Skispringen live: Der Überblick zu den Skiflug-Wettbewerben in Planica

Veranstaltung Skifliegen in Planica Wettbewerbe Qualifikation Einzel (24.3., 11 Uhr) Einzel HS 240 (25.3., 14 Uhr) Team HS 240 (26.3., 10 Uhr) Einzel HS 240 (27.3., 9.55 Uhr) Schanzenrekord 252,0 Meter (Kobayashi, 2019)

Skispringen heute live: So wird Skifliegen im TV übertragen

Für TV-Bilder aus Planica sind am letzten Weltcup-Wochenende die beiden kostenlos empfangbaren Sender ARD und Eurosport verantwortlich. Während die ARD auf eine Übertragung der Qualifikation am Donnerstag verzichtet, könnt Ihr diese bei Eurosport ab 10.55 Uhr verfolgen.

Die drei darauffolgenden Wettbewerbe übertragen dann beide Sender live und in voller Länge. GOAL liefert einen kompakten Überblick.

Einzelwettbewerb Skifliegen am Freitag, den 25. März:

Beginn: 14.00 Uhr

2 Durchgänge

TV-Übertragung bei ARD und Eurosport

Teamwettbewerb Skifliegen am Samstag, den 26. März:

Beginn: 10.00 Uhr

2 Durchgänge mit je 4 Springern

TV-Übertragung bei ARD und Eurosport

Einzelwettbewerb Skifliegen am Sonntag, den 27. März:

Beginn: 09.55 Uhr

2 Durchgänge

TV-Übertragung bei ARD und Eurosport

Skispringen heute live: So wird Skifliegen im LIVE-STREAM übertragen

Die Rechtelage unterscheidet sich zwischen TV- und LIVE-STREAM-Übertragung nicht, folglich zeigen auch hier ARD und Eurosport die Wettbewerbe aus Planica.

Da Eurosport allerdings eine Kooperation mit DAZN eingegangen ist, habt Ihr auch die Möglichkeit, die Qualifikation und alle drei Springen auf der Plattform des Streamingdiensts zu sehen, denn DAZN zeigt Eurosport 1 und 2 24/7 im Livestream.

Allerdings benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, wenn Ihr DAZN, das unter anderem Rechte an der Fußball-Bundesliga, der Champions League, der NBA und der NFL besitzt, nutzen wollt.

Richard #Freitag beendet seine aktive Karriere im Leistungssport. Wir wünschen alles Gute für die Zukunft. #Skispringen #SkiDeutschland — Deutscher Skiverband (@skiverband) March 19, 2022

Erfahrene Streamer wissen vielleicht bereits, dass die ARD ihr komplettes Programm als kostenlosen LIVE-STREAM im Internet anbietet.

Wer also auf die Qualifikation verzichten kann und sich nur für die drei letzten Entscheidungswettbewerbe interessiert, kann HIER live dabei sein.

Skifliegen in Planica live: Die Übertragung im Überblick