Heute steigt in der Vierschanzentournee das Springen in Innsbruck. Wo könnt Ihr Skispringen heute im TV und LIVE STREAM sehen? GOAL hat Infos.

In diesen Tagen dient Innsbruck als Austragungsort des Skisprung Weltcups. Hierbei geht am Mittwoch die dritte Etappe der Vierschanzentournee über die Bühne. Der Wettbewerb findet auf der Bergiselschanze in Österreich statt.

Der Auftakt der 72. Vierschanzentournee war am Freitag in Oberstdorf erfolgt. Andreas Wellinger entschied dabei den Wettkampf auf der Schattenbergschanze vor Ryōyū Kobayashi und Stefan Kraft für sich. Danach belegte Wellinger am Montag in Garmisch Partenkirchen hinter Anže Lanišek und Kobayashi den dritten Rang. Im Weltcup führt Kraft vor Wellinger, Pius Paschke und Karl Geiger.

Heute findet das Springen in Innsbruck statt. Doch wo könnt Ihr die Vierschanzentournee heute live sehen? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos.

Skispringen heute live: Wann beginnt das Tourneespringen in Innsbruck?

Wettbewerb: Vierschanzentournee, Springen in Innsbruck Datum: 3. Januar 2024 Startzeit: 13.30 Uhr Austragungsort: Innsbruck

Skispringen heute live: Gibt es Übertragungen im TV?

Dank eines Vertrags mit der FIS zeigt Euch Eurosport eine Vielzahl der Wettbewerbe des Skisprung Weltcups. Zudem strahlen die ARD und das ZDF unter anderem die Events der Vierschanzentournee aus. Aber zeichnet sich für die Übertragung des Skispringens von heute in Innsbruck verantwortlich?

Skispringen heute live im ZDF: So könnt Ihr die Tournee im Fernsehen schauen

Möchtet Ihr das Springen in Innsbruck im öffentlich-rechtlichen TV mitverfolgen, liegt Ihr beim ZDF richtig. Obendrein könnt Ihr Euch den Wettkampf in HD ansehen. Die Vorberichterstattung des Sportstudios beginnt um 13.10 Uhr.

Die wichtigsten Informationen zur Übertragung:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Startzeit des Springens in Innsbruck: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Vorberichte zum Springen in Innsbruck ab: 13.10 Uhr

13.10 Uhr Reporter: Stefan Bier

Skispringen heute live bei Eurosport: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Ebenso im Free-TV könnt Ihr das Springen in Innsbruck bei Eurosport 1 ansehen. Die Vorberichte zur dritten Station der Vierschanzentournee laufen ab 13 Uhr. Eurosport 1 bildet einen Bestandteil der Discovery Gruppe. Diese stellt einen Kooperationspartner von DAZN dar. Wollt Ihr den Skisprung Weltcup beim Streaming-Anbieter mitverfolgen, benötigt Ihr einen Vertrag. Ihr könnt Jahres- und Monatsabos erwerben. Hier gibt es alle Infos zu den Vertragspaketen:

Der Kauf nimmt wenige Augenblicke in Anspruch. Wenn Ihr einen internetfähigen Fernseher habt, müsst Ihr die kostenfreie App installieren. Alternativ könnt Ihr Euer TV-Gerät per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC verbinden. So läuft die Übertragung bei DAZN:

Sender des Springens in Innsbruck: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Startzeit: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Vorberichte ab: 13 Uhr

Skispringen heute live: Gibt es einen STREAM vom Springen in Innsbruck?

Wenn Ihr ohne Fernseher klarkommen müsst, könnt Ihr die LIVE STREAMS nutzen. DAZN zeigt sein komplettes Programm und somit die Vierschanzentournee in Innsbruck online. Doch für die Übertragung des Springens im Internet benötigt Ihr einen Vertrag. Alternativ könnt Ihr auf den kostenfreien Stream des ZDF zugreifen.

