Der Skisprung Weltcup macht in diesen Tagen in Garmisch Partenkirchen Station. Im Zuge dessen findet am Montag das Neujahrsspringen statt. Es handelt sich um die zweite Runde der Vierschanzentournee.

Am Freitag ging in Oberstdorf der erste Wettbewerb im Rahmen der Vierschanzentournee über die Bühne. Hierbei setzte sich Andreas Wellinger vor dem Japaner Ryōyū Kobayashi und dem Österreicher Stefan Kraft durch. Kraft führt vor dem Neujahrsspringen in Garmisch Partenkirchen im Weltcup. Dahinter reihen sich Wellinger, Pius Paschke und Karl Geiger unter den Top-4 ein.

Heute kommt es zum Neujahrsspringen in Garmisch Partenkirchen. Doch wo könnt Ihr Skispringen heute live sehen? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos.

Skispringen heute live: Wann beginnt das Neujahrsspringen in Garmisch Partenkirchen?

Wettbewerb: Vierschanzentournee, Neujahrsspringen in Garmisch Partenkirchen Datum: 1. Januar 2024 Startzeit: 14.00 Uhr Austragungsort: Garmisch-Partenkirchen

Skispringen heute live: Gibt es Übertragungen im TV?

Dank einer Vereinbarung mit der FIS liefert Euch Eurosport zahlreiche Wettkämpfe des Skisprung Weltcups ins Haus. Außerdem übertragen das Erste und das ZDF die Veranstaltungen. Doch wo könnt Ihr heute das Neujahrspringen in Garmisch-Partenkirchen sehen?

Skispringen heute live im ZDF sehen

Ihr könnt Euch das Neujahrsspringen in Garmisch Partenkirchen heute live im ZDF ansehen. Hierbei startet die Übertragung des Sportstudios um 13.45 Uhr. Das Zweite zeigt den Skisprung Weltcup in HD. Aber notiert Euch nun die Eckdaten:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Startzeit des Neujahrspringens in Garmisch Partenkirchen: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Vorberichte zum Neujahrspringen in Garmisch Partenkirchen ab: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Reporter: Stefan Bier

Skispringen heute live bei Eurosport: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Du kannst das Neujahrsspringen in Garmisch Partenkirchen auch bei Eurosport 1 mitverfolgen. Die Vorberichterstattung beginnt um 13.00 Uhr. Eurosport 1 gehört der Discovery Gruppe. Hierbei handelt es sich um einen Kooperationspartner von DAZN. Beim Streaming-Anbieter müsst Ihr jedoch einen Jahres- oder Monatsvertrag abschließen. Hier findet Ihr alle Infos dazu:

Der Vertragsabschluss gelingt im Handumdrehen. Als Besitzer eines Smart-TVs müsst Ihr die gratis App installieren. Zudem könnt Ihr Eure Fernseher mit einem PC oder Notebook verbinden. Das gelingt Euch mithilfe eines HDMI-Kabels. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Kernfakten auf:

Sender des Neujahrspringens in Garmisch Partenkirchen: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Startzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Vorberichte ab: 13.00 Uhr

Skispringen heute live: Gibt es einen STREAM?

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Verfügung habt, könnt Ihr die LIVE STREAMS heranziehen. Denn: DAZN strahlt sein komplettes Programm und damit auch das Neujahrsspringen in Garmisch Partenkirchen online aus. Hierfür benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Möchtet Ihr kein Geld auf den Tisch legen, hilft Euch der Stream des ZDF.

