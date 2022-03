Die Skiflug-WM heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Nach der Vierschanzentournee und den Wettkämpfen bei Olympia 2022 steht für die Stars im Skispringen ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm. Denn: Das norwegische Vikersund fungiert als Schauplatz der Skiflug-WM. Hierbei umfasst der Einzelbewerb vier Wertungsdurchgänge, die am Freitag und am Samstag jeweils ab 16.30 Uhr stattfinden. Danach geht am Sonntag der Teambewerb über die Bühne.

Das Reglement bei Skiflug-WMs sieht vor, dass pro Nation vier Skispringer an den Start gehen können. Weiter darf der Titelverteidiger zusätzlich zu den vier Vertretern seines Landes teilnehmen. Das bedeutet, dass insgesamt fünf deutsche Athleten im Einzelbewerb an den Start gehen können.

Denn: Bei der bislang letzten Skiflug-WM, die im Dezember im slowenischen Planica über die Bühne ging, triumphierte Karl Geiger vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und seinem Landsmann Markus Eisenbichler. Hierbei belegen diese Athleten im Gesamtweltcup aktuell den zweiten, den dritten und den fünften Platz.

In diesen Tag messen sich die Stars im Skispringen im norwegischen Vikersund bei der Skiflug-WM 2022. Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Die Skiflug-WM in Vikersund: Die Eckdaten auf einen Blick

Datum 1. Wettkampftag: Freitag, 11. März 2022 Startzeit: Probedurchgang 15.30 Uhr 1. Wertungsdurchgang 16.30 Uhr 2. Wertungsdurchgang unmittelbar danach Datum 2. Wettkampftag: Samstag, 12. März 2022 Startzeit: Probedurchgang 15.30 Uhr 3. Wertungsdurchgang 16.30 Uhr Finaldurchgang unmittelbar danach Austragungsort: Vikersund (Norwegen)

Die Übertragung der Skiflug-WM heute live im TV anschauen

Der Vertrag mit der FIS sieht vor, dass die ARD und das ZDF bis einschließlich der Saison 2025/2026 mehr als 200 Wettkämpfe ausstrahlen dürfen. Dazu gehören etliche der Bewerbe, in denen die Stars im Skispringen an den Start gehen. Aber wie steht es um die Übertragung der Skiflug-WM im norwegischen Vikersund?

So könnt Ihr die Skiflug-WM heute live bei ARD und ZDF sehen

Unter den öffentlich-rechtlichen Sendern zeichnet sich die ARD für die Ausstrahlung der gesamten Skiflug-WM verantwortlich. Hierbei kommentieren Tom Bartels und die Legende Sven Hannawald sämtliche Wertungsdurchgänge sowie die Siegerehrungen. Obendrein könnt Ihr Euch das Wettkampf-Wochenende im norwegischen Vikersund ebenso in HD anschauen. Aber notiert Euch an dieser Stelle die dazugehörigen Schlüsselinfos:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) 1. und 2. Wertungsdurchgang: am 11. März ab 16.30 Uhr

am 11. März ab 16.30 Uhr Übertragungen ab: 16.20 Uhr

16.20 Uhr 3. Wertungsdurchgang und Finaldurchgang: am 12. März ab 16.30 Uhr

am 12. März ab 16.30 Uhr Übertragungen ab: 16.25 Uhr

16.25 Uhr Reporter: Tom Bartels

Tom Bartels Experte: Sven Hannawald

Die Skiflug-WM heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt Euch folgerichtig die Skiflug-WM ebenso im LIVE-STREAM ansehen. Dafür eignen sich ebenso Smartphones und Tablets. Zudem bietet Euch die ARD auf ihrer Webseite rund um die Uhr einen kostenlosen LIVE-STREAM an, zudem gibt es alle Inhalte auch in der Mediathek. Dort werdet Ihr natürlich ebenfalls zu den Wettkämpfen im norwegischen Vikersund fündig.

Die Skiflug-WM im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird der Wettkampf übertragen