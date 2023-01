Im Ski-Weltcup geht heute der Riesenslalom der Männer in Adelboden über die Bühne. GOAL liefert alle Infos zur Übertragung im TV und im STREAM.

Das schweizerische Adelboden dient an diesem Wochenende als Kulisse des Ski-Weltcups der Männer 2022/23. Hierbei eröffnet am Samstag ein Riesenslalom das Programm. Der beiden Läufe starten um 10.30 Uhr und um 13.30 Uhr.

Der Ski-Weltcup: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Der Lokalmatador Marco Odermatt gewann drei der bisherigen vier Riesenslaloms. Hierbei musste sich der Führende im Gesamtweltcup ausschließlich Mitte Dezember im ersten Rennen im italienischen Alta Badia hinter den Norwegern Lucas Braathen und Henrik Kristoffersen mit dem dritten Platz begnügen.

Danach ließ der Schweizer am Folgetag Kristoffersen und den drittplatzierten Slowenen Žan Kranjec hinter sich. Der Deutsche Alexander Schmidt belegt in der Riesenslalom-Wertung den fünften Rang. Der 28-Jährige landete in Italien auf dem achten und auf dem fünften Platz.

Heute findet im Zuge des Ski-Weltcups der Männer im schweizerischen Adelboden ein Riesenslalom statt. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zu den Ausstrahlungen im TV sowie im STREAM.

Ski heute live: Der Riesenslalom der Männer in Adelboden – Die Eckdaten auf einen Blick

Wettbewerb: Riesenslalom der Männer Datum: 7. Januar 2023 Startzeit: 1. Lauf: 10.30 Uhr 2. Lauf: 13.30 Uhr Austragungsort: Adelboden (Schweiz)

Ski heute live: Der Riesenslalom der Männer in Adelboden im TV und STREAM – Die Übertragung im Fernsehen

Dank einer Vereinbarung mit der FIS darf Euch Eurosport alle Wettkämpfe des Ski Weltcups ins Haus liefern. Zudem zeigen das Erste sowie das ZDF zahlreiche Rennen. Aber wo könnt Ihr heute den Ski-Riesenslalom der Männer in Adelboden mitverfolgen?

Ski heute live im ZDF: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Wenn Ihr Euch den Wettbewerb auf schweizerischem Terrain heute live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen anschauen möchtet, liegt Ihr beim ZDF richtig. Obendrein könnt Ihr den Riesenslalom der Männer in HD genießen. Die Übertragungen des Sportstudios beginnen um 10.25 Uhr und um 13.30 Uhr. Aber notiert Euch nun die Eckdaten:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Startzeit des 1. Laufs: 10.30 Uhr

10.30 Uhr Übertragung ab: 10.25 Uhr

10.25 Uhr Startzeit des 2. Laufs: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Übertragung ab: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Reporter: Michael Pfeffer

Michael Pfeffer Moderation: Lena Kesting

Lena Kesting Experte: Marco Büchel

Ski heute live bei Eurosport: So könnt Ihr den Weltcup sehen

Außerdem könnt Ihr beide Läufe des Riesenslaloms der Männer in Adelboden bei Eurosport 1 mitverfolgen. Hierbei beginnen die Ausstrahlungen um 10.30 Uhr sowie um 13.30 Uhr und somit zeitgleich mit dem Start. Eurosport 1 und Eurosport 2 stellen Bestandteile der Discovery Gruppe dar. Ihr könnt die Sender via Satellit, Kabelanbietern, Sky und DAZN empfangen.

Der letztgenannte Dienstleister kooperiert mit dem Mutterkonzern und baute somit sein Programm aus. Wenn Ihr hiervon profitieren möchtet, benötigt Ihr allerdings ein Monats- oder ein Jahresabo. Hierfür müsst Ihr pro Monat 29,99 Euro oder24,99 Euro auf den Tisch legen. Doch nachfolgend könnt Ihr Euch genauer dazu einlesen:

Der Vertragsabschluss erfolgt in Windeseile. Danach müssen die Besitzer von Smart-TVs die kostenlose Applikation herunterladen. Andernfalls könnt Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC vernetzen. Doch schreibt Euch an dieser Stelle die Kernfakten auf:

Sender: Eurosport 1 / DAZN

Eurosport 1 / DAZN Startzeit des 1. Laufs: 10.30 Uhr

10.30 Uhr Übertragung ab: 10.30 Uhr

10.30 Uhr Startzeit des 2. Laufs: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Übertragung ab: 13.30 Uhr

Ski heute live: Der Riesenslalom der Männer in Adelboden im LIVE STREAM

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Verfügung habt, könnt Ihr es mit den STREAMS angehen. Denn: DAZN sendet sein gesamtes Programm und infolgedessen auch den Ski-Riesenslalom der Männer in Adelboden online. Außerdem könnt Ihr den Live-Stream, den das ZDF auf seiner Homepage laufend bereitstellt, nützen.

Ski heute live: Der Riesenslalom der Männer in Adelboden im TV und STREAM