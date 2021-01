Ski heute live: Abfahrt aus Kitzbühel im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung der Streif am Freitag

In Kitzbühel steht heute ein absolutes Highlight der Ski-Saison an. Heute startet die 1. Abfahrt auf der Streif - alle Infos zu TV und LIVE-STREAM.

Heute Vormittag startet die 1. Abfahrt der Männer beim Ski Alpin in Kitzbühel. Los geht's mit dem Hahnenkammrennen um 11.30 Uhr. Goal erklärt Euch, wo Ihr dafür einschalten müsst.

Das 81. Hahnenkammrennen auf der Streif steht wie so vieles momentan unter ganz besonderen Vorzeichen. Auch der Zeitplan und die Übertragungsrechte sind in diesem Jahr anders. Lest Euch deshalb alle Infos dazu in diesem Artikel durch!

Das spektakuläre Rennen auf der Streif solltet Ihr keinesfalls verpassen! Hier erfahrt Ihr, wo das Hahnenkammrennen aus Kitzbühel im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Mehr Teams

Ski heute live in Kitzbühel: Die Streif 2021 im Überblick

Wettbewerb Ski-Weltcup in Kitzbühel Rennen 1. Abfahrt im Hahnenkammrennen auf der Streif Datum Freitag, 22. Januar 2021 | 11.30 Uhr

Ski heute live: Hier läuft die 1. Abfahrt im Weltcup aus Kitzbühel live im TV

Wintersport-Fans haben heute eine große Auswahl, wenn es um die Übertragung des Hahnenkammrennens geht. Gleich drei Anbieter zeigen die 1. Abfahrt live im Fernsehen.

Ski heute live: Hier läuft das Hahnenkammrennen auf der Streif live im Free-TV

Die 1. Abfahrt der Männer startet heute Vormittag um 11.30 Uhr. Sobald es losgeht, könnt Ihr sowohl im ZDF als auch bei Eurosport einschalten. Beide Sender übertragen das Rennen live und in voller Länge.

Sowohl ZDF als auch Eurosport sind dabei kostenlos empfangbar. Im ZDF berichten Reporter Michael Pfeffer, Moderatorin Katja Streso und Experte Marco Büchel live aus Österreich.

Ski heute live: Das Hahnenkammrennen läuft im LIVE-STREAM von DAZN am Smart-TV

Eurosport und ZDF sind dabei nicht die einzigen Anbieter, bei denen Ihr die 1. Abfahrt live im Fernsehen schauen könnt. Auch DAZN hat das Rennen im Programm und sendet es via LIVE-STREAM am Smart-TV.

Mit der DAZN-App ist das Portal auf so gut wie allen Smart-TVs empfangbar. Einzige Voraussetzungen sind eine stabile Internetverbindung und ein Abo beim Streaming-Dienst.

Bergfest und das Beste kommt noch: Jeden Tag Livesport auf DAZN! pic.twitter.com/mbvEzPA3Zc — DAZN DE (@DAZN_DE) January 20, 2021

Ski heute live: Die 1. Abfahrt im Weltcup aus Kitzbühel im LIVE-STREAM schauen - so klappt's

Immer mehr Haushalte kommen ohne TV-Anschluss aus. Kein Wunder, Live-Sport ist inzwischen nämlich auch im Internet zu sehen. Auch das Hahnenkammrennen wird via LIVE-STREAM übertragen.

Ski heute live: So empfangt Ihr den Weltcup aus Kitzbühel im LIVE-STREAM

Mit Eurosport, ZDF und DAZN stehen drei Anbieter zur Verfügung, die heute die 1. Abfahrt im LIVE-STREAM übertragen. Die Sendung des ZDF ist dabei kostenlos unter zdf.de/live-tv oder mithilfe der ZDF-Mediathek-App empfangbar.

Ski heute live: Die Übertragung der Streif-Abfahrt im Überblick

Die 1. Abfahrt auf der Streif läuft heute live ... ... TV: im ZDF, bei Eurosport und DAZN (Smart-TV) ... LIVE-STREAM: auf DAZN, in der ZDF-Mediathek und bei Joyn PLUS+

Ski heute live: Die Übertragung von Wintersport an diesem Wochenende live auf DAZN

Freitag, 13 Uhr: Einzel der Männer in Antholz (Biathlon)

Freitag, 17.55 Uhr: Einzelspringen der Männer in Lahti - Qualifikation (Skispringen)

Samstag, 11.30 Uhr: Zweite Abfahrt der Männer in Kitzbühel (Ski alpin)

Samstag, 13 Uhr: Massenstart der Frauen in Antholz (Biathlon)

Samstag, 14.55 Uhr: Staffel der Männer in Antholz (Biathlon)

Samstag, 16.15 Uhr: Teamspringen der Männer in Lahti (Skispringen)

Ski heute live - Abfahrt in Kitzbühel: Sander auch im Abschlusstraining stark

Doch auch denkönnt Ihr heute kostenlos anschauen, solltet Ihr noch kein Abo beim Streaming-Dienst besitzen. Der erste Monat der Mitgliedschaft ist nämlich Erst anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig. Der LIVE-STREAM von Eurosport ist zudem beim Streaming-Dienstverfügbar. Hier kostet das Abonnement

Die deutschen Skirennläufer haben auch im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrten auf der Streif in Kitzbühel die Hoffnung auf vordere Platzierungen genährt. Bester war wie bereits am Vortag Andreas Sander, der mit 1,13 Sekunden Rückstand auf die Tagesbestzeit von Vincent Kriechmayr (Österreich) erneut den sechsten Rang belegte. "Es war eine gute Fahrt", sagte der Westfale, "es gab ein paar Abschnitte, da war ich noch nicht am Limit."

In Kitzbühel finden zum ersten Mal seit 2004 zwei Abfahrten statt. Am Freitag wird zunächst das in Wengen/ ausgefallene Rennen nachgeholt, am Samstag folgt die klassische Hahnenkamm-Abfahrt (jeweils 11.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Am Sonntag findet noch ein Super-G statt (10.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Die Trainingsläufe sind nur zum Teil aussagekräftig, weil sich zahlreiche Fahrer in einigen Passagen noch zurückhalten und die Strecke nicht in vollem Renntempo absolvieren.

Hinter Sander belegten Josef Ferstl (+1,80 Sekunden), Dominik Schwaiger (+1,87) und Romed Baumann (+2,21) die Plätze elf, zwölf und 21. "Die Piste ist in einem guten Zustand", berichtete Baumann, da ist noch einiges drin. Ziel ist ein Podium, aber das ist schon die ganze Saison das Ziel." Der gebürtige Österreicher war im vergangenen Jahr bei seiner zwölften Abfahrt auf der Streif als Siebter bester DSV-Starter.

Auch Sander kam dort in den vergangenen beiden Jahren gut zurecht. Beim Sieg seines derzeit noch verletzten Mannschaftskollegen Thomas Dreßen im Januar 2018 belegte er nach bester letzter Zwischenzeit Rang sechs, im vergangenen Jahr wurde er Elfter. "Ich muss gar nicht viel anders machen", sagte er nach dem Anschlusstraining, "wenn ich den Stand abrufe, den ich habe, sollte ich besser sein als im Vorjahr." (SID)