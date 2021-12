Am Wochenende geht der Ski Weltcup sowohl für die Damen als auch für die Herren weiter - am Samstag finden die Abfahrt der Frauen in Val d'Isére (10.15 Uhr) sowie der Männer in Val Gardena (11.45 Uhr) und am Sonntag die beiden Läufe im Riesenslalom der Männer in Alta Badia (10.00 Uhr & 13.30 Uhr) sowie der Super-G der Damen in Val d'Isére (11.00 Uhr) statt.

Alle Infos zum Zeitplan und zur Übertragung live im TV und STREAM findet Ihr hier.

Ski Alpin heute live: Wer zeigt / überträgt die Wettbewerbe dieses Wochenende? Der Zeitplan

Datum Wettbewerb Uhrzeit Sender Samstag, 18. Dezember 2021 Abfahrt (Damen) Val d'Isére 10.15 Uhr Eurosport | ZDF | DAZN Samstag, 18. Dezember 2021 Abfahrt (Herren) Val Gardena 11.45 Uhr Eurosport | ZDF | DAZN Sonntag, 19. Dezember 2021 Riesenslalom (Herren) Alta Badia 1.Lauf (10.00 Uhr) 2.Lauf (13.30 Uhr) Eurosport | ZDF | DAZN Sonntag, 19. Dezember 2021 Super-G (Damen) Val d'Isére 11.00 Uhr Eurosport | ZDF | DAZN

Ski Alpin Weltcup heute live im TV & STREAM: Wer zeigt / überträgt die Wettbewerbe am Wochenende?

Am Samstag und Sonntag geht es für die Damen und Herren im Ski Alpin Weltcup weiter. Die Wettbewerbe zeigt / überträgt sowohl DAZN und Eurosport als auch das ZDF live.

Eurosport und das ZDF sind hierbei von Kosten befreit und ermöglichen es Euch, die Wettbewerbe live im Free-TV zu verfolgen. Ihr möchtet das Ganze im STREAM auf mobilen Geräten verfolgen? Sowohl Eurosport und DAZN als auch das ZDF zeigen / übertragen den Weltcup zudem im Internet!

Die ZDF-Mediathek ist hierbei die kostenlose der drei STREAM-Optionen.

Der Eurosport Player ist eine weitere Möglichkeit live im STREAM dabei zu sein - jedoch mit Kosten verbunden.

Die dritte Möglichkeit, den Ski-Weltcup auf DAZN zu sehen, stellen wir Euch im folgenden Abschnitt nun gesondert vor.

DAZN zeigt / überträgt Ski heute am Wochenende live im STREAM

Auch der Ismaninger Streamingspezialist DAZN ist live am Start, wenn das Wintersport-Spektakel in die nächste Runde geht.

DAZN darf dank einer Kooperation mit Eurosport die Sender Eurosport 1 sowie Eurosport 2 anbieten. Somit könnt Ihr bei DAZN auch weitere Wintersportereignisse wie Biathlon oder Skispringen live mitverfolgen.

Neben Ski Wettbewerben zeigt / überträgt DAZN auch zahlreiche weitere Sportarten live und on-demand. Zum Beispiel gibt es neben der Bundesliga oder Champions League für Euch auch weitere europäische Topligen (z.B. Serie A, LaLiga, Ligue 1) live zu sehen.

Auch andere Sportarten wie die NBA, NFL, Handball, Boxen oder Darts gehören zum riesigen Angebot an LIVE-Sport bei DAZN!

DAZN zeigt / überträgt Ski Alpin am Wochenende live: Das kostet die Mitgliedschaft

Ihr könnt Euch bei DAZN zwischen einem Jahres- und einem Monatsdeal entscheiden. Dafür belaufen sich die Kosten auf einmalig 149,99 Euro im Jahresabo oder 14,99 Euro pro Monat im Monatsvertrag.

Mit der Vertragsdauer von zwölf Monaten geht Ihr zwar eine längere Bindung ein, könnt Euch aber de facto auch 30 Euro im Vergleich zum Monatsabo sparen.

Hier versorgt Euch GOAL mit sämtlichen Infos zur Mitgliedschaft bei DAZN.

Deutschland nicht in Top 5 vertreten: Die Gesamtwertung vor dem Ski-Alpin-Wochenende

Gesamtwertung Herren (Top 5):

Rang Name Land Punkte 1 Marco Odermatt Schweiz 446 2 Matthias Mayer Österreich 310 3 Aleksander Aamodt Kilde Norwegen 229 4 Alexis Pinturault Frankreich 205 5 Vincent Kriechmayr Österreich 199

Gesamtwertung Damen (Top 5):