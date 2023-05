Sivasspor vs. Fenerbahce heute im LIVE-STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung?

Heute kommt es zum Aufeinandertreffen Sivasspor vs. Fenerbahce. Doch gibt es eine Übertragung im LIVE-STREAM und TV? GOAL bietet alle Infos.

Im türkischen Pokal gehen in diesen Tagen die Halbfinal-Hinspiele über die Bühne. Hierbei eröffnet am Mittwoch die Partie Sivasspor vs. Fenerbahce das Programm. Der Anstoß im Yeni 4 Eylül Stadyumu erfolgt um 19.30 Uhr.

Sivasspor vs. Fenerbahce: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Beide Kontrahenten stiegen in der fünften Runde ins Geschehen ein. Danach bestritt der Titelverteidiger Sivasspor gegen den 2.-Lig-Vertreter Karacabey Belediyespor sein bislang letztes Pokalspiel.

Denn: Die Rot-Weißen gewann das Viertelfinale gegen Gaziantep nach einer Absage am grünen Tisch. Fenerbahce setzte sich hingegen Anfang April gegen den anderen Vorjahresfinalisten Kayserispor durch.

Am Mittwoch treffen im türkischen Pokal Sivasspor und Fenerbahce aufeinander. Aber gibt es heute eine Übertragung im LIVE-STREAM und TV? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos dazu, zum TICKER und den Startformationen.

Sivasspor vs. Fenerbahce: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Sivasspor vs. Fenerbahce Datum: Mittwoch, 3. Mai 2023 Uhrzeit: 19.30 Uhr Stadion: Yeni 4 Eylül Stadyumu (Sivas)

Sivasspor vs. Fenerbahce heute live im TV anschauen

Wenn Ihr Euch für den internationalen Fußball interessiert, werdet Ihr häufig bei DAZN und beim Partner Sportdigital FUSSBALL fündig. Denn: Diese Bezahldienstleister halten Senderechte an zahlreichen Ligen und Wettbewerben. Allerdings müsst Ihr derzeit auf Ausstrahlungen des türkischen Pokals verzichten.

Getty Images

Sivasspor vs. Fenerbahce heute im LIVE-STREAM sehen

Prinzipiell überträgt Sportdigital FUSSBALL im LIVE-STREAM eindeutig mehr Begegnungen als der normale Fernsehsender. Jedoch müsst Ihr auch beim Portal Sportdigital.de ohne eine Übertragung der Partie Sivasspor vs. Fenerbahce klarkommen. Denn momentan hält kein Anbieter in Deutschland die Ausstrahlungsrechte am türkischen Pokal.

Sivasspor vs. Fenerbahce heute im TICKER

Daher könnt Ihr heute das Pokalduell im Yeni 4 Eylül Stadyumu weder im TV noch im LIVE-STREAM sehen. GOAL hilft Euch aber mit seinem TICKER zum Aufeinandertreffen zwischen Sivasspor und Fenerbahce weiter. Wir berichten zu allen nennenswerten Ereignissen im Spiel zwischen den Rot-Weißen und den Gelben Kanarienvögeln.

Sivasspor vs. Fenerbahce heute im LIVE-STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung?

Im LIVE-TICKER: GOAL

Sivasspor vs. Fenerbahce: Die Aufstellungen zum Spiel des türkischen Pokals

Die Startformationen erscheinen hier ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.