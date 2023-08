"Sie ist die Beste, ich habe keine Zweifel": Ex-Bayern-Coach Andries Jonker traut Sarina Sarina Wiegman zu, die niederländischen Männer-Nationalmannschaft zu trainieren

Sarina Wiegman soll bei der niederländischen Nationalmannschaft der Männer auf der Shortlist stehen, sollte Ronald Koemans Zeit vorbeigehen.

WAS IST PASSIERT? Laut eines Berichts des Daily Telegraph würde Sarina Wiegman mit "ziemlicher Sicherheit" in die Shortlist der Kandidaten kommen, sollte der niederländische Fußballverband KNVB demnächst einen neuen Nationaltrainer für das Männerteam bestellen müssen. Wiegman, die bei der gerade zu Ende gegangenen WM der Frauen in Australien und Neuseeland die englische Mannschaft ins Finale geführt hat, wäre die erste Frau auf der Bank einer männlichen Nationalmannschaft.

Andries Jonker, früher unter anderem Co-Trainer unter Louis van Gaal und nach dessen Beurlaubung auch Interimstrainer des FC Bayern München und derzeit Trainer der niederländischen Frauen-Nationalmannschaft, traut Wiegman die Aufgabe beim Männerteam absolut zu.

WAS WURDE GESAGT? Auf die hypothetische Frage, ob Wiegman irgendwann dem amtierenden Bondscoach Ronald Koeman nachfolgen könnte, sagte Jonker bei Studio Voetbal: "Inhaltlich habe ich keine Zweifel. Der Zeitpunkt muss stimmen. Inhaltlich ist Wiegman die Beste." Und weiter: "Telstar (niederländischer Zweitligist, die Red.) ist für sie nicht interessant. Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Sie hat kein Interesse an der unteren Ebene des Profifußballs. Dann muss sie bei einem Topverein anfangen. Das könnte interessant sein. Ich bin sehr gespannt darauf."

WAS IST DER HINTERGRUND: Bevor Wiegman die Engländerinnen bei der WM in Australien und Neuseeland ins Finale geführt hatte, gewann sie die Heim-EM in England vergangenes Jahr und zuvor mit der niederländischen Nationalmannschaft die WM und die EM. Der Chef des englischen Fußballverbands FA Mark Bullingham hatte Wiegman schon in den letzten Tagen als mögliche Nachfolgerin für den englischen Nationaltrainer Gareth Southgate ins Spiel gebracht, sollte dessen Amtszeit bei den Männern irgendwann enden.

Wiegmans Vertrag bei den Lionesses läuft noch bis 2027.

Die niederländische Männer-Nationalelf wird im Moment von Ronald Koeman geleitet, der erst im Januar 2023 mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet wurde. Jedoch verlor die Elftal unter Koeman drei der letzten vier Spiele.

