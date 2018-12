Serie A: Napolis Kalidou Koulibaly vom italienischen Verband für zwei Spiele gesperrt

Nach seinem Platzverweis gegen Inter Mailand am Mittwochabend muss Napolis Kalidou Koulibaly die nächsten beiden Serie-A-Spiele aussetzen.

Kalidou Koulibaly vom italienischen Top-Klub SSC Neapel wird nach seinem Platzverweis im Gastspiel bei Inter Mailand (0:1) für zwei Serie-A-Spiele gesperrt. Dies gab der italienische Verband am Freitagnachmittag bekannt.

Der 27 Jahre alte Abwehrchef der Partenopei hatte in der 81. Minute des Serie-A-Top-Spiels dem Schiedsrichter applaudiert, nachdem dieser ihm für ein taktisches Foul an Politano die Gelbe Karte zeigte. Durch diese Unbeherrschtheit handelte sich der Senegalese schließlich den Platzverweis ein.

Inter-Fans beleidigten Koulibaly rassistisch

Im früheren Verlauf der Partie hatten Fans aus dem Inter-Block den Abwehrspieler rassistisch beleidigt, was vor allem seinen Trainer Carlo Ancelotti auf die Palme brachte. Für den Italiener sei der Ausraster Koulibalys die logische Konsequenz aus dem Nichteingreifen des Unparteiischen gewesen. Zudem kündigte der Ex-Bayern-Coach auch an, bei erneuten Vorkommnissen einen Spielabbruch in Erwägung zu ziehen.

Napoli musste die letzten zehn Minuten nach dem Platzverweis in Unterzahl zu Ende spielen. In der 90. Minute gelang Inter noch der Siegtreffer, als Lautaro Martinez eine Balde-Hereingabe einschoss. Zu allem Überfluss musste auch Lorenzo Insigne noch mit Rot vom Feld, der nun ebenfalls für zwei Spiele eine Sperre absitzen muss.