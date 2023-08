Napoli, Juve, Inter, Milan, Lazio - diese und noch viel mehr Klubs spielen in der Serie A. Doch wer zeigt Italiens Liga im TV und LIVE-STREAM?

Die SSC Napoli gewann in der abgelaufenen Saison völlig überraschend den Scudetto - doch auch dahinter war die Serie A in Italien so spannend wie. AC Milan, Juventus Turin, Lazio Rom, Inter Mailand oder auch die AS Roma - in Italiens Top-Liga kicken zahlreiche große Klubs.

Die Liga im Land des amtierenden Europameisters ist stark besetzt, da wollen die Fans natürlich immer live dabei sein und ihre Lieblingsklubs und -spieler live vor dem TV und im LIVE-STREAM mitverfolgen. Doch wer zeigt / überträgt die Spiele eigentlich?

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wer die Serie A im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt, und auf welchem Sender Ihr die Spiele verfolgen könnt.

Serie A 2023/24: Die Fakten

Wettbewerb Serie A Land Italien Mannschaften 20 Titelverteidiger SSC Napoli Aufsteiger Cagliari, Frosinone, Genua

Serie A im TV und LIVE-STREAM: Werden die Spiele in Deutschland übertragen?

Die Tifosi dürfen aufatmen, denn alle wichtigen Spiele der italienischen Serie A werden in Deutschland und Österreich live im TV und LIVE-STREAM übertragen - egal ob Juve, Milan, Inter, die Fiorentina oder ein anderer Klub aus dem Land des Europameisters.

Serie A im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die Spiele?

Der Sportstreaming-Anbieter DAZN hat sich für Deutschland und Österreich exklusiv die Rechte an der Serie A gesichert und zeigt / überträgt die Spiele von Victor Osimhen & Co im TV und LIVE-STREAM.

Dabei ist es völlig egal, ob Ihr bei DAZN das Unlimited-Paket für 29,99 Euro im Monat, oder das etwas günstigere Super Sports-Paket für 19,99 monatlich gebucht habt, denn die Serie A ist in beiden Paketen enthalten.