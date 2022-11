WM 2022: Warum ist Sergio Ramos nicht dabei?

Warum ist Sergio Ramos nicht bei der WM 2022 in Katar dabei? GOAL erklärt das Fehlen des PSG-Stars in Spaniens Kader.

Spanien bestreitet die Weltmeisterschaft 2022 ohne Sergio Ramos. Seit 2005 war der Innenverteidiger fester Bestandteil der Furia Roja und führte das Team bis 2021 noch als Kapitän aufs Feld, in Katar fehlt er hingegen. GOAL erklärt die Gründe für die Nichtnominierung.

Mit 180 Einsätzen und 23 Toren ist Ramos Rekord-Nationalspieler Spaniens. Dabei gehörte er zur Goldenen Generation, die Spanien 2010 zum ersten WM-Titel sowie zu zwei Europameister-Titeln führte. Gegen Costa Rica, Deutschland und Japan wird er jedoch nicht für sein Land auflaufen.

Trainer Luis Enrique verzichtete auf eine Nominierung des 36-Jährigen, der zuletzt im März 2021 in der WM-Qualifikation auflief. Während er bei PSG zum Stammpersonal gehört, spielt Ramos bei Spanien derzeit keine Rolle. Doch woran liegt das?

Sergio Ramos wird bei der WM 2022 nicht für Spanien auflaufen. Warum?

WM 2022: Warum ist Sergio Ramos nicht bei Spanien dabei? Infos zur Nationalmannschaft

Team Spanien WM-Titel 1 (2010) Trainer Luis Enrique Gruppengegner bei der WM Costa Rica, Deutschland, Japan

WM 2022: Warum ist Sergio Ramos nicht bei Spanien dabei? Diese Stars fehlen bei der Foria Roja

Sergio Ramos ist nicht der einzige große Name, der es nicht in Spaniens finales Aufgebot geschafft hat. So wurde im Tor David De Gea aus dem vorläufigen Kader gestrichen. In der Defensive sind derweil neben Ramos auch Iñigo Martínez von Athletic Club, Marcos Alonso (FC Barcelona) und Sportings Außenverteidiger Pedro Porro nicht dabei.

Eine der härtesten Entscheidungen musste Trainer Enrique im Mittelfeld treffen, wo er auf Liverpool-Star Thiago verzichtete. Auch die formstarken Brahim Diaz (Milan) und Mikel Merino (Real Sociedad) wurden nicht nominiert. Im Sturm reichte es letztlich nicht mehr für Bryan Gil (Tottenham) und Rodrigo (Leed United).

WM 2022: Warum ist Sergio Ramos nicht bei Spanien dabei? PSG-Star fehlt trotz überstandener Verletzung

Kurz vor der Europameisterschaft im Jahr 2021 begann für Ramos das Ende bei der spanischen Nationalmannschaft. Aufgrund einer Sehnenreizung musste der langjährige Kapitän und Rekord-Spieler das Turnier absagen und absolvierte seitdem kein Spiel mehr für die Landesauswahl.

Dabei waren es vor allem Verletzungen, die dem Defensivspezialisten zusetzten. Aufgrund von mehreren Wadenverletzungen und muskulären Problemen verpasste Ramos in der vergangenen Spielzeit über 30 Pflichtspiele bei PSG. Seit Ende März ist er jedoch wieder fit und konnte zuletzt mit überzeugenden Leistungen auf sich aufmerksam machen.

Für eine Nominierung reichte es dennoch nicht. Mit Eric Gacía, Aymeric Laporte und Pau Torres hat eine neue Generation die spanische Innenverteidigung übernommen. Bereits im September erklärte Nationaltrainer Enrique angesprochen auf Ramos' Fehlen beim Nationalteam: "Es gibt bessere Innenverteidiger – und die habe ich hier im Kader."

Für Ramos war die verpasste WM derweil eine große Enttäuschung. "Natürlich war die Weltmeisterschaft einer meiner großen Träume. Es wäre meine fünfte WM gewesen und leider werde ich sie mir von zu Hause aus anschauen müssen. Das ist hart", erklärte Ramos auf Instagram und betonte:

"Das ändert nichts an mir, nicht an meiner Einstellung und auch nicht an meiner Leidenschaft. 24 Stunden am Tag denke ich an den Fußball."

WM 2022: Warum ist Sergio Ramos nicht bei Spanien dabei? Der spanische Kader in der Übersicht

Name Klub Robert Sánchez Brighton David Raya Brentford Unai Simón Athletic Bilbao César Azpilicueta Chelsea Hugo Guillamón Valencia Pau Torres Villarreal Eric García Barcelona Alex Balde Barcelona Dani Carvajal Real Madrid Jordi Alba Barcelona Aymeric Laporte Manchester City Sergio Busquets Barcelona Marcos Llorente Atlético Madrid Pedri Barcelona Rodri Manchester City Koke Atlético Madrid Gavi Barcelona Carlos Soler PSG Dani Olmo RB Leipzig Álvaro Morata Atlético Madrid Yéremy Pino Villarreal Ferran Torres Barcelona Marco Asensio Real Madrid Pablo Sarabia PSG Nico Williams Athletic Bilbao Ansu Fati Barcelona

WM 2022: Warum ist Sergio Ramos nicht bei Spanien dabei? Spielplan der spanischen Gruppe E

WM 2022: Warum ist Sergio Ramos nicht bei Spanien dabei? Die Übertragung des Turniers live im TV und im LIVE-STREAM

Wenn Ihr alle Spieler der der WM live im TV und im LIVE-STREAM sehen wollt, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei MagentaTV. Der Telekom-Sender zeigt alle 64 Partien - davon 16 exklusiv. Alle Infos zur Anmeldung findet Ihr auf der offiziellen Website.

Im Free-TV übertragen derweil ARD und ZDF 48 Spiele kostenlos und frei empfangbar. Die Übertragung findet Ihr zudem als LIVE-STREAM in der jeweiligen Mediathek sowie in den Apps der Öffentlich-Rechtlichen.