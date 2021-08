Das steckt hinter der Hassliebe zwischen Sergio Ramos und Gerard Pique

Sergio Ramos und Gerard Pique lebten eine intensive Rivalität, rauften sich für die Nationalmannschaft aber zusammen. Das steckt dahinter.

HINTERGRUND

Als die spanische Nationalmannschaft zwischen 2008 und 2012 die Welt- und Europameisterschaften dominierte und bei den Gegnern regelmäßig Resignation und Verzwieflung hervorrief, da verblasste für einige Wochen die abgrudtiefe Abneigung zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Leistungsträger beider Mannschaften arbeiteten Hand in Hand für die spanischen Farben und sendeten damit auch eine Nachricht an die teils gespaltene Gesellschaft.

Als Symbol dieser Zusammenarbeit für das große Ganze präsentierten sich Gerard Pique und Sergio Ramos. Auf der einen Seite der Abwehrchef und Puyol-Nachfolger der Katalanen, der sich dafür einsetzt, dass die Menschen in Katalonien selbst über eine Unabhängigkeit ihrer Region entscheiden können. Auf der anderen Seite die Abwehrikone der Königlichen, die das Real-Emblem jahrelang mit Stolz trug und gemeinsam mit Cristiano Ronaldo die Erfolge der jüngeren Vergangenheit ermöglichte.

Ramos und Pique: In den Farben getrennt, in der Sache vereint?

Trugen Ramos und Pique gemeinsam das Trikot der spanischen Selección, bildeten sie ein überragendes Duo.

Doch tauschten sie ihr meist rotes Dress gegen das weiße oder blau-rote ihrer Klubs, waren sie nicht nur optisch derart getrennt, dass kein Graben breit genug wäre, um ihre Rivalität auszudrücken.

Vor allem im Clasico, dem identitätsstiftenden Duell zwischen Barca und Real, das über viele Jahre mehr als ein Fußballspiel war, wurde das deutlich. Auf dem Platz lieferten sich beide gerne einmal verbale Scharmützel. "Geri redet gerne über Schiedsrichter, beschwert sich und twittert - und er hat seinen Willen bekommen", fauchte etwa Ramos im April 2017, nachdem er im Clasico vom Platz geflogen war.

Piques Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. "Hier in Madrid sind sie wohlgesonnene Schiedsrichter gewohnt. Und wenn ein Schiedsrichter einfach einen guten Job macht, ist er der Buhmann", konterte er. Wo die Hassliebe zwischen Ramos und Pique ihren Anfang nahm, weiß keiner so genau. Möglicherweise im Oktober 2010 auf einer Pressekonferenz der Nationalmannschaft.

Immer wieder Sticheleien zwischen Pique und Ramos

Als ein Journalist Pique fragte, ob er ihm denn eine Antwort auf Katalanisch geben könne, sagte Ramos: "Antworte auf Andalusisch."

Dieser Scherz dürfte bei Pique nicht gut angekommen sein. Als es wenige Wochen später im Clasico eine historische 0:5-Klatsche für die Königlichen setzte, verlor Ramos erst die Nerven und musste nach einer Brutalo-Grätsche gegen Lionel Messi den Platz verlassen. Und Pique schlenderte nach Abpfiff mit fünf erhobenen Fingern durch das heimische Camp Nou und brachte die Madridistas gegen sich auf.

Auch in den Jahren danach gab es immer wieder kleine Sticheleien zwischen den beiden. "Ich verteidige meine Farben, Pique seine", erklärte Ramos und ergänzte mit Blick auf die Nationalmannschaft: "Und wenn wir dasselbe verteidigen, tun wir das zusammen. Aber erwartet nicht, dass ich ihn nach einem Clasico umarme."

Inzwischen geht die Ära der beiden immer mehr ihrem Ende entgegen. Pique, inzwischen 34 Jahre alt, war bereits nach der WM 2018 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten - wohl auch deshalb, weil er bei Spielen in Madrid immer wieder ausgepfiffen wurde.

Der ein Jahr ältere Ramos verließ unterdessen in diesem Sommer nach 16 Jahren bei Real Madrid seine spanische Heimat und wechselte zu Paris Saint-Germain. Zu einem Aufeinandertreffen der beiden könnte es daher nur noch in der Champions League kommen. Doch die Erinnerungen an ihre Blütezeit bleibt bestehen.