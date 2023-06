Sergio Ramos deutet mit Modric-Instagram-Like einen Wechsel nach Saudi-Arabien an

Sergio Ramos gibt einen Hinweis auf einen möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien. Er liked einen Post, der ihn und Modric damit in Verbindung bringt.

WAS IST PASSIERT? Der spanische Verteidiger Sergio Ramos steht kurz davor, Paris Saint-Germain zu verlassen, nachdem sein Vertrag mit dem Verein am Ende dieses Monats ausläuft. Obwohl er mit einem Wechsel zum saudi-arabischen Klub Al-Ahli in Verbindung gebracht wurde, ist noch nichts Konkretes bestätigt worden. Allerdings heizte er die Gerüchteküche an, nachdem er einen Fan-Post auf Instagram geliked hatte, in dem vorgeschlagen wurde, dass er und sein ehemaliger Kollege Luka Modric von Real Madrid in den Nahen Osten wechseln könnten.

sr4saudi/IG

WAS IST DER HINTERGRUND: Der Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr im Januar 2023 hat den Weg für weitere Wechsel von europäischen Stars in die saudische Profiliga geebnet. Karim Benzema ist in Ronaldos Fußstapfen getreten und hat sich Al-Ittihad angeschlossen. Sein Landsmann N'Golo Kanté könnte bald als sein neuer Teamkollege vorgestellt werden könnte. Al-Hilal wollte bereits im Sommer Lionel Messi verpflichten, doch der Argentinier entschied sich schließlich für einen Wechsel in die MLS und schloss sich Inter Miami an.

WIE GEHT ES WEITER? Während Ramos der nächste große europäische Star sein könnte, der sich einem saudi-arabischen Verein anschließt, bleibt abzuwarten, ob Modric sich seinen ehemaligen Teamkollegen anschließt oder seinen Vertrag bei Real Madrid verlängert.