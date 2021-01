Sergio Ramos lehnt offenbar Angebot von Real Madrid ab: Superteam mit Messi bei PSG?

Sergio Ramos könnte Real Madrid zum Saisonende verlassen. Wechselt er anschließend gemeinsam mit Lionel Messi zum französischen Meister PSG?

Sergio Ramos (34) soll spanischen Medienberichten zufolge ein Vertragsangebot von abgelehnt haben und will sich nun Angebote anderer Klubs anhören. Ramos' Vertrag bei den Königlichen läuft im Sommer aus, genau wie der von Lionel Messi beim . Spielen sie in der kommenden Saison gemeinsam bei PSG?

Wie der spanische Journalist Josep Pedrerol vom Radiosender El Larguero berichtet, soll Real Kapitän Ramos einen neuen Zweijahresvertrag angeboten haben, allerdings zu leicht verringerten Bezügen. Derzeit soll er bei Real rund 15 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen.

Real Madrid: Sergio Ramos will sich offenbar "Angebote anderer Klubs anhören"

Für Ramos offenbar ein No-Go: Kurz vor dem Spiel gegen Elche am vergangenen Mittwoch (1:1) soll er in der Kabine mit Präsident Florentino Perez gesprochen haben. "Sergio sagte zu Florentino: 'Ich lehne dein Angebot ab ... und werde mir von jetzt an Angebote anderer Klubs anhören'", sagte Pedrerol. Spieler, deren Verträge auslaufen, dürfen ab Januar mit anderen Klubs verhandeln.

Ramos soll Perez nach Angaben von Pederol zudem mit einem Wechsel zu gedroht haben: "Jemand von PSG hat mir gesagt, dass sie mit mir und Messi ein großartiges Team auf die Beine stellen werden." Perez soll geantwortet haben: "Wenn du ein gutes Angebot bekommst, dann verstehen wir das." Real-Trainer Zinedine Zidane drängte zuletzt allerdings öffentlich darauf, den Vertrag mit Ramos zu verlängern.

Auch Messis Vertrag bei Barcelona läuft im Sommer aus, der Argentinier wollte Barca bekanntlich schon im vergangenen Sommer verlassen. Könnten am Ende Beide bei PSG landen? Als Favorit auf eine Verpflichtung Messis gilt um seinen früheren Trainer Pep Guardiola. Dort sollen die Verhandlungen mit Kevin De Bruyne über eine Vertragsverlängerung gerade stocken - womöglich auch deswegen, weil City sparen will, um Messis enormes Gehalt zu stemmen.

Macht PSG Platz für Messi? Julian Draxler und Thilo Kehrer sollen wohl gehen

Allerdings rechnet man sich auch in Paris Chancen aus, schließlich ist Messi gut befreundet mit Neymar und würde in der französischen Hauptstadt auf Neu-Trainer und Landsmann Mauricio Pochettino treffen. "Gute Spieler sind bei PSG immer willkommen", sagte der 48-Jährige bei seiner Vorstellung.

Ob PSG die Gehälter von Messi und Ramos zusätzlich zu Neymar und Kylian Mbappe stemmen könnte, erscheint jedoch äußerst fraglich, immerhin wird dort laut kicker von Pochettino aber schon knallhart aussortiert: Unter anderem sollen die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer gehen.

Ramos könnte bei Real Madrid durch Bayern Münchens Abwehrstar David Alaba ersetzt werden. Sein Berater Pini Zahavi soll nach Informationen von Goal und SPOX 13 Millionen Euro netto pro Jahr fordern. Laut Marca liegt Reals Angebot für den Österreicher aber nur bei zehn Millionen Euro pro Jahr.