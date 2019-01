Fix: Basakehir holt Serdar Tasci in die Süper Lig

Serdar Tasci hat einen neuen Klub gefunden. Der Innenverteidiger schließt sich mit sofortiger Wirkung Süper-Lig-Klub Basaksehir an.

Süper-Lig-Tabellenführer Basaksehir hat den vereinslosen Innenverteidiger Serdar Tasci unter Vertrag genommen. Das bestätigte der Klub aus Istanbul am Samstag.

Der Kontrakt des 31-Jährigen am Bosporus ist bis zum 2020 datiert. Tasci war seit dem abgelaufenen Sommer ohne Verein, sein Vertrag bei Spartak Moskau war Ende Juni ausgelaufen.

Tasci spielte schon für Stuttgart und den FC Bayern München

Der Innenverteidiger stammt aus der Jugend des Bundesligisten VfB Stuttgart und errang mit den Schwaben im Jahr 2007 die Deutsche Meisterschaft. 2013 schloss er sich dann Spartak an. In der Saison 2015/16 wechselte er auf Leihbasis für wenige Monate zurück nach Deutschland zum Rekordmeister FC Bayern München. An der Isar konnte er sich aber nicht durchsetzen und kehrte anschließend nach Moskau zurück.

Tasci absolvierte insgesamt 184 Spiele in der Bundesliga und 15 Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft.

Basaksehir holte vor Tasci schon Robinho

Tasci ist der zweite Transfer von Basaksehir binnen weniger Tage. Zuvor hatte sich der Hauptstadtklub bereits die Dienste des Brasilianers Robinho gesichert.

Nach 17 Spieltagen steht Basaksehir mit sechs Punkten vor Trabzonspor an der Tabellenspitze der Süper Lig.