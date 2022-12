Serbien vs. Schweiz: TV, LIVE STREAM, TICKER – die WM 2022 heute live sehen

Heute kommt es zum Aufeinandertreffen Serbien vs. Schweiz. Doch wo läuft die WM live im TV sowie im LIVE-STREAM? GOAL bietet alle Infos.

Am Freitag um 20.00 Uhr steht in der Gruppe G der WM 2022 der dritte Spieltag auf dem Programm. Hierbei dient das Stadium 974 in Doha als Kulisse des Kräftemessens Serbien vs. Schweiz. Damit treffen der 21. und der 15. in der Weltrangliste aufeinander.

Für Serbien begann die Weltmeisterschaft mit einer Niederlage gegen Brasilien. Anschließend erlebten die von Dragan Stojković trainierten Weißen Adler ein torreiches Unentschieden gegen Kamerun.

Die Schweiz indes gewann zunächst mit 1:0 gegen Kamerun und unterlag im zweiten Gruppenspiel dann den Brasilianern.

Heute um 20.00 Uhr kommt es bei der WM 2022 zum Aufeinandertreffen Serbien vs. Schweiz. GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos zu den Übertragungen im TV, im LIVE STREAM sowie im TICKER und zu den Aufstellungen.

Spiel: Serbien vs. Schweiz Datum: Freitag, 2. Dezember 2022 Uhrzeit: 20.00 Uhr Stadion: Stadium 974 (Doha)

Serbien vs. Schweiz heute live sehen: Die Übertragung im TV

MagentaTV hält die Ausstrahlungsrechte an allen Begegnungen der WM 2022. Zudem liefern Euch die ARD und das ZDF 48 der 64 Partien ins Haus. Doch wo könnt Ihr das Spiel Serbien vs. Schweiz bei der WM 2022 heute live sehen?

3 Punkte und 1:1 Tore nach 2 Spielen

3 points et 1:1 buts après 2 matchs

3 punti e 1:1 reti dopo 2 partite



🔜 Game 3: 🇷🇸 🆚🇨🇭 (2.12, 20:00 CET)#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/bhzQFLkLjU — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 28, 2022

Serbien vs. Schweiz heute live im ZDF

Die Partie zwischen den Weißen Adlern und den Eidgenossen reiht sich unter jene ein, die Euch das ZDF ins Haus liefert. Hierbei steht zusätzlich eine Ausstrahlung in HD zur Auswahl. Das Sportstudio beginnt seine Berichterstattung um 19.25 Uhr und somit eine gute halbe Stunde vor dem Anstoß. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Kräftemessens Serbien vs. Schweiz:

Sender: ZDF (HD)

ZDF (HD) Vorberichte ab: 19.25 Uhr

19.25 Uhr Spielbeginn: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Kommentar: Béla Réthy

Béla Réthy Moderation: Jochen Breyer

Jochen Breyer Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker

Serbien vs. Schweiz heute live bei MagentaTV

Wenn Ihr Euch das Spiel Serbien vs. Schweiz bei MagentaTV anschauen möchtet, benötigt Ihr einen Vertrag. In Kombination mit einem TV-, Festnetz- sowie Internetanschluss stehen die Pakete Magenta TV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart und Basic zur Auswahl. Hierfür müsst Ihr im ersten Halbjahr pro Monat 19,95 Euro bezahlen. Bei einem Internetzugang mit einem anderen Dienstleister könnt Ihr eines dieser Abos abschließen:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Vertragsdauer 10 Euro

– mit einer einmonatigen Vertragsdauer 10 Euro MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Vertragsdauer 15 Euro, mit einer zweijährigen Laufzeit 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro

– mit einer einmonatigen Vertragsdauer 15 Euro, mit einer zweijährigen Laufzeit 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro

– ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

Die Homepage versorgt Euch mit allen Details. Das Aufeinandertreffen zwischen den Weißen Adlern und den Eidgenossen läuft in voller Länge bei Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 und in der Konferenz bei Fussball.TV 3 FIFA WM 2022. Zuvor startet um 19.20 Uhr die Vorberichterstattung. Doch nachfolgend findet Ihr sämtliche Eckdaten:

Sender: Fussball.TV 2 FIFA WM 2022

Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 Sender Konferenz: Fussball.TV 3 FIFA WM 2022

Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 Vorberichte ab: 19.20 Uhr

19.20 Uhr Spielbeginn: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Kommentar: Jan Platte

Jan Platte Kommentar Konferenz: Christina Rann

Serbien vs. Schweiz: Die WM heute im LIVE STREAM

Alternativ könnt Ihr das Spiel Serbien vs. Schweiz im LIVE STREAM ansehen. Denn: Ihr könnt bei MagentaTV sowie beim ZDF das komplette Programm ebenso online mitverfolgen. Wie für die TV-Übertragung gilt, dass Ihr die zweitgenannte Option für Euch kostenlos nützen könnt.

🇨🇲 3-3 🇷🇸 | #CMRSRB



Подела бодова у изузетно узбудљивој утакмици.



⚽️ (1-1) 45+1' Павловић

⚽️ (1-2) 45+3 С. Милинковић Савић

⚽️ (1-3) 53' А. Митровић#FIFAWorldCup #SRB pic.twitter.com/Lm3FLfMTDC — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 28, 2022

Serbien vs. Schweiz heute live: Der LIVE-TICKER zur WM 2022

Zudem bietet Euch GOAL seinen TICKER an. Damit erfahrt Ihr alles zu den relevanten Geschehnissen im Stadium 974. Hierfür erhaltet Ihr Push-Benachrichtigungen.

Im Pay-TV: MagentaTV Im Free-TV: ZDF Im LIVE-STREAM: ZDF / MagentaTV Im LIVE-TICKER: GOAL

Serbien vs. Schweiz: TV, LIVE STREAM, TICKER – die Aufstellungen heute

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.