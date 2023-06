Höhere Ablöse als die Ausstiegsklausel: Senkrechtstarter Nicolas Jackson wechselt zum FC Chelsea

Der 22 Jahre alte Stürmer soll an der Stamford Bridge das Sturmproblem der mageren Vorsaison beheben.

WAS PASSIERT? Der FC Chelsea hat Stürmer Nicolas Jackson vom FC Villarreal verpflichtet. Das teilten die Blues am Freitagabend offiziell mit. Der Nationalspieler des Senegal unterschrieb einen bis 2031 gültigen Vertrag.

WAS IST DER HINTERGRUND? Jackson galt seit längerer Zeit als Wunschspieler der Blues für das Sturmzentrum. Er kostet 37 Millionen Euro Ablöse. Das ist etwas mehr als die Höhe seiner Ausstiegsklausel (35 Millionen Euro). Jedoch muss Chelsea den Betrag so nicht in einem Anlauf stemmen, sondern darf ihn in Raten abstottern.

Nach Christopher Nkunku ist Jackson der zweite hochkarätige Neuzugang in diesem Sommer für die Offensive der Londoner.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Jackson wechselte 2019 aus seiner Heimat von Casa Sports in die Villarreal-Jugend. 2020/21 war er an CD Mirandés ausgeliehen, seit Sommer 2022 zählt er beim Gelben U-Boot zum Profikader.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Hinter Jackson liegt seine Durchbruch-Saison beim LaLiga-Tabellenfünften: Der 22-Jährige, der im Sturmzentrum und auf beiden offensiven Flügeln auflaufen kann, absolvierte 38 Pflichtspiele. Dabei erzielte er 13 Tore und lieferte 5 Assists.