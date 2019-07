Senegal vs. Benin: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen und Co. - alles zur Übertragung des Afrika-Cup-Viertelfinales

Im Viertelfinale bekommt es Benin mit dem Senegal zu tun. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Afrika-Cup-Partie heute im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Benins Abenteuer geht in die nächste Runde: Für den westafrikanischen Staat geht es im Viertelfinale des Afrika Cups gegen den . Anstoß der Begegnung ist am Mittwoch um 18 Uhr im Stadion des 30. Juni in Kairo.

Die beiden Länder hatten sich bereits am Freitag als erste Mannschaften das Ticket für das Viertelfinale gesichert. Der Senegal siegte durch ein Tor von Sadio Mane mit 1:0 gegen Uganda.

Zwischen Marokko und Benin hatte es nach 90 Minuten 1:1 gestanden. Nachdem Hakim Ziyech in der Verlängerung aber vom Punkt scheiterte, setzte sich der Außenseiter schließlich mit 5:2 nach Elfmeterschießen durch.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Viertelfinale des Afrika Cups zwischen dem Senegal und Benin heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Senegal vs. Benin: Das Viertelfinale des Afrika Cups in der Übersicht

Duell Senegal - Benin Datum Mittwoch, 10. Juli 2019 | 18 Uhr Ort Stadion des 30. Juni, Kairo (Ägypten) Zuschauer 30.000 Plätze

Senegal vs. Benin heute Abend live im TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechten Nachrichten für alle, die sich auf einen ruhigen Abend vor dem Fernseher gefreut haben: Das Viertelfinale zwischen dem Senegal und Benin wird nicht live im deutschen TV übertragen, da sich keiner der Sender die Übertragungsrechte am Afrika Cup gesichert hat.

Das bedeutet aber nicht, dass Ihr deshalb am Mittwoch auf Fußball verzichten müsst. Mit DAZN könnt Ihr trotzdem live und in voller Länge dabei sein, wenn die beiden Mannschaften um das Ticket für das Halbfinale kämpfen.

DAZN wird das Aufeinandertreffen zwischen Senegal und Benin im LIVE-STREAM übertragen. Mit wenigen Handgriffen könnt Ihr die Partie aber dennoch auf Eurem TV-Gerät verfolgen. Alle Infos zum Streamingdienst erhaltet Ihr im nächsten Abschnitt.

Senegal vs. Benin: Das Viertelfinale des Afrika Cups heute im LIVE-STREAM schauen

Wie bereits erwähnt, wird der Afrika Cup im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Auch die Begegnung Senegal vs. Benin hat der Streamingdienst aus Ismaning im Angebot.

Die Berichterstattung beginnt bei DAZN bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der am Mittwoch um 18 Uhr erfolgen wird. Tom Kirsten wird die Partie als Kommentator begleiten.

Um jedoch auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr DAZN-Abonnent sein. In einem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das gesamte Programm zunächst vier Wochen testen.

Danach bezahlt Ihr 9,99 Euro im Monat und erhaltet dafür neben den Begegnungen von , der und der auch die -Highlights sowie die Spiele der und .

Abrufen könnt Ihr das DAZN-Angebot auf fast allen mobilen Geräten sowie den gängigen Smart-TVs. Dafür müsst Ihr einfach nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, die unter den folgenden Links zum Download zur Verfügung steht:

In einer stets aktuellen Programmübersicht findet Ihr die LIVE-STREAMS von DAZN auf einen Blick.

Die Highlights von Senegal vs. Benin bei DAZN schauen

Wer sich die besten Szenen des Viertelfinales zwischen dem Senegal und Benin nochmals im Video anschauen möchte, ist bei DAZN ebenfalls an der richtigen Adresse.

Neben einer kompakten Zusammenfassung von allen Highlights der Begegnung liefert Euch der Streamingdienst auch die Möglichkeit, die kompletten 90 Minuten re-live zu erleben.

Senegal gegen Benin: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Teams rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.