Senegal vs. Ägypten: TV und LIVE-STREAM – so wird das Finale beim Afrika-Cup übertragen

Einen knappen Monat nach dem Auftakt der Gruppenphase steht heute um 20.00 Uhr das Finale des Afrika Cups auf dem Programm. Hierbei duellieren sich der Senegal und Ägypten um den Kontinentaltitel. Die Löwen von Teranga und die Pharaonen stellen die Nummer eins und die Nummer sechs auf dem Kontinent dar.

Senegal vs. Ägypten, das Finale heute live sehen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Der Senegal blieb allerdings lange unter den Erwartungen. In der Gruppenphase ermöglichte ein spätes Tor gegen Simbabwe den einzigen Dreier. Danach bezwang das Team von Aliou Cissé in der K.o.-Phase zunächst die Kapverden und Äquatorialguinea. Am Mittwoch musste sich Burkina Faso im Halbfinale geschlagen geben.

Ägypten bezwang den Gastgeber Kamerun einen Tag später und nach dem Elfmeterschießen. Zuvor setzten sich die Pharaonen im Achtelfinale auf derselben Art und Weise gegen die Elfenbeinküste durch. Dazwischen hatte die von Carlos Queiroz betreute Auswahl gegen Marokko nach der Verlängerung das bessere Ende für sich.

Heute bestreiten das Senegal und der Ägypten das Finale beim Afrika Cup in Kamerun. GOAL bietet Euch sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Senegal vs. Ägypten: Die Eckdaten zum Afrika-Cup-Finale auf einen Blick

Spiel: Senegal vs. Ägypten Datum: Sonntag, 6. Februar 2022 Uhrzeit: 20.00 Uhr Stadion: Stade Paul Biya (Yaoundé)

Senegal – Ägypten heute live im TV anschauen: So wird das Finale beim Afrika-Cup übertragen

Für lange Zeit wussten wir nicht, ob der Afrika Cup 2021 im deutschsprachigen Raum ausgestrahlt worden wäre. Wenige Wochen auf dem Auftaktspiel angelte sich Sportdigital die Ausstrahlungsrechte. Daher konntet Ihr Euch alle Begegnungen der Kontinentalmeisterschaft im Kamerun ansehen und das trifft natürlich auch auf das Finale zu.

Senegal vs. Ägypten heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Allerdings könnt Ihr nicht kostenlos auf das Angebot von Sportdigital zurückgreifen. Denn: Ihr benötigt dafür etwa einen Vertrag mit Sky oder mit einigen Kabelanbietern. Zudem können die Kunden von DAZN von einer Zusammenarbeit Gebrauch machen. Daher könnt Ihr unter anderem die Übertragung des Finales beim Afrika Cup Senegal vs. Ägypten genießen.

Hierbei könnt Ihr zwischen einem Monats- und einem Jahresvertrag entscheiden. Allerdings profitiert Ihr bei der zweitgenannten Alternative von einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn: Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro. Für ein Jahresabo müsst Ihr hingegen 274,99 Euro oder schlimmstenfalls monatlich 24,99 Euro auf den Tisch legen. Diese Preise gelten allerdings ausschließlich für Neukunden. Hier stehen weiterführende Infos zu DAZN:

Der Vertragsabschluss ist binnen weniger Minuten erledigt. Im darauffolgenden Schritt müsst Ihr die Gratis-App auf Euer Smart-TV herunterladen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen klassischen Fernseher mit einem PC oder Notebook und per HDMI-Kabel zu koppeln. Doch schreibt Euch nun die Schlüsselinfos zum Finale Senegal vs. Ägypten auf:

Sender: Sportdigital

Sportdigital Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20.00 Uhr

Senegal gegen Ägypten live: Das Afrika-Cup-Finale heute im LIVE-STREAM sehen

Somit stehen Euch verschiedene Möglichkeiten, um den Afrika Cup bei Sportdigital im TV mitzuverfolgen, zur Verfügung. Zusätzlich gibt es drei Optionen, um dieses Turnier im LIVE-STREAM anzuschauen. Daher könnt Ihr auch gewöhnliche Fernsehgeräte wie ein Smart-TV nützen.

Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de

Die Erste davon ist wenig überraschend sportdigital.de. Dort könnt Ihr über den Verweis im Kopfbereich oder über das TV-Programm auf die Übertragung der Partie Senegal vs. Ägypten zugreifen. Jedoch benötigt Ihr einen Tages-Pass (2,99 Euro), einen Monats-Pass (4,99 Euro) oder einen Monats-Pass (44,99 Euro). Allerdings könnt Ihr vor dem Erwerb des Monats-Pass sportdigital.de eine Woche lang kostenfrei testen.

DAZN sendet das gesamte Angebot auch im Internet

Zusätzlich zeigt DAZN wie gewohnt die vollständige Palette ebenso im Live-Stream. Somit bietet Euch der Pay-per-View-Anbieter auch die Übertragung des Finales beim Afrika Cup 2021 Senegal – Ägypten im Internet an. Hierfür eignen sich nicht ausschließlich Notebooks und PCs, sondern ebenso Smartphones und Tablets.

Afrika-Cup, Finale heute: Bei OneFootball gibt es kostenlose Live-Streams mit englischsprachigen Kommentaren

Zusätzlich stellt Euch OneFootball aus Eurer Sicht kostenlose Übertragungen des Afrika Cups im Kamerun zur Verfügung. Das Ganze hat allerdings eine Kehrseite. Denn: Ihr müsst Euch dort mit Kommentaren auf Englisch begnügen.

Zu Senegal vs. Ägypten via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem könnt Ihr mithilfe des ebenfalls kostenfreien LIVE-TICKERS von GOAL zu allen Schlüsselmomenten im Finale des Afrika Cups im Bilde bleiben. Bei unserer Übertragung des Matches Senegal – Ägypten erfahrt Ihr alles zu den Treffern, nennenswerten Torchancen, Karten und Wechsel. Überdies bekommt Ihr von Push-Mitteilungen.

Senegal – Ägypten im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird das Finale beim Afrika Cup heute übertragen

Im Pay-TV: Sportdigital / DAZN Im LIVE-STREAM: Sportdigital.de / DAZN / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

Senegal gegen Ägypten heute live: Die Aufstellungen zum Afrika Cup

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.