"Seine Kultur ist anders als unsere": Xavi reagiert auf Kritik von Ilkay Gündogan am FC Barcelona - und zieht Vergleich zu Thomas Müller vom FC Bayern München

Der Trainer von Barça reagierte auf die interne Kritik des deutschen Nationalspielers nach dem Clásico und zog einen spannenden Vergleich.

WAS IST PASSIERT? Xavi Hernandez hat auf die interne Kritik von Ilkay Gündogan reagiert, der nach der Niederlage im Clásico in letzter Minute gegen Real Madrid (1:2) mehr Wut von seinen Mitspielern gefordert hatte.

WAS WURDE GESAGT? "Das Wort Konformität (Übereinstimmung mit einer Einstellung; Anm. d. Red.) ist nicht Teil der DNA von Barça. Wir stehen für Exzellenz. Wir sehen Gündogans Worte nicht als kontrovers an, wir stimmen mit dem überein, was er gesagt hat", erklärte Xavi auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Real Sociedad am Samstag ab 21 Uhr und ergänzte: "Wir haben den Clásico wegen unserer Fehler verloren. Es hat keine Kontroverse in der Umkleidekabine ausgelöst. Er hat die Wut ausgedrückt, die wir alle in uns tragen. Seine Kultur ist eine andere als unsere."

Der 43-Jährige verglich die öffentliche Kritik Gündogans an der eigenen Mannschaft interessanter Weise zudem mit der eines seiner Kollegen aus der deutschen Nationalmannschaft: "Wenn man sich die Niederlage neulich bei den Bayern ansieht (1:2 gegen Saarbrücken), dann hat (Thomas) Müller sich geäußert und Kritik geäußert. In der Umkleidekabine hat er keine Kontroverse ausgelöst."

Müller hatte nach dem Pokal-Aus beim Drittligisten ebenfalls öffentlich beanstandet: "Unabhängig vom Spiel müssen wir da ein anderes Gesicht zeigen und unseren Fans den nötigen Respekt entgegenbringen, wenn die auswärts den Block vollmachen", sagte er der ARD.

Xavi äußerte sich außerdem zum achten Ballon d'Or seines früheren Teamkollegen Lionel Messi. Seine Auszeichnung sei "hoch verdient" und sei der "beste Spieler der Weltmeisterschaft" gewesen. "Er ist der beste der Geschichte. Ich habe diese Woche mit ihm gesprochen, er war sehr glücklich."

Auch Aitana Bonmatí von der Frauenabteilung des FC Barcelona gratulierte er ausführlich zu ihrem Ballon d'Or feminin: "Aitanas Bedeutung für das Spiel ist spektakulär, mit dieser DNA, die so sehr unserer eigenen entspricht. Es ist ein Spektakel, ihr beim Spielen zuzusehen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Der FC Barcelona tritt am Samstag am 21 Uhr in LaLiga bei Real Sociedad an, unter der Woche reisen sie dann nach Hamburg, um in der Champions League gegen Shaktar Donezk zu spielen.