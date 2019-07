Schwergewichts-Weltmeister Deontay Wilder hat sich nach Sead Kolasinacs Verteidigungs-Aktion gegen die Angreifer auf das Auto seines Arsenal-Kollegen Mesut Özil beeindruckt gezeigt.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Ich weiß nicht, wie gut seine Technik ist, aber seine Fußarbeit! Er bewegt sich sehr gut", sagte der 33-jährige Boxer der Zeitung The Sun.

Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigt, wie Kolasinac die beiden mit einem Messer bewaffneten Angreifer anging und in die Flucht schlug.

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.



Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.



Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro