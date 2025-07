Bei der Europameisterschaft der Frauen 2025 trifft der Gastgeber Schweiz in der Gruppe A auf Island. GOAL verrät Euch, wer die Partie live im TV und LIVE STREAM überträgt.

Bei der Frauen Europameisterschaft 2025 in der Schweiz steht am heutigen Sonntag (6. Juli) die Partie zwischen der Schweiz und Island auf dem Programm. Die Partie der Gruppe A findet im Stadion Wankdort in Bern statt und beginnt planmäßig um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Schweiz vs. Island heute im Live Stream und live im Free TV: Die Übertragung der Frauen EM

Ihr könnt das Aufeinandertreffen in der Frauen EM zwischen Schweiz und Island bei DAZN im TV und LIVE STREAM mitverfolgen. Dafür benötigt Ihr das Super Sports Paket – für die Jahres- und Monatsabos müsst Ihr derzeit monatlich 9,99 Euro bzw. 19,99 Euro in die Hand nehmen. Nico Seepe kommentiert die Partie beim Streamingdienst.

Zudem läuft die Partie im Free-TV bei der ARD. Im kostenlose LIVE STREAM seht ihr das Spiel der Gruppe A auf sportschau.de oder der ARD-Mediathek.

Anstoßzeit Schweiz gegen Island

Ort und Zeit des Spiels.

Schweiz vs Island: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 16 H. Antonsdottir

News über Schweiz

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft verlor, trotz 1:0-Führung, das Auftaktmatch mit 1:2 gegen Norwegen. Nadine Riesen brachte die Schweizerinnen in der 28. Spielminute per Rechtsschuss in Führung. Ada Hegerberg markierte nach der Pause den Ausgleich (54.), ehe ein Eigentor von Julia Stierli in der 58. Spielminute die Niederlage besiegelte. Im zweiten Spiel gegen Island stehen die Gastgeberinnen bereits unter Zugzwang.

News über Island

Auch die Isländerinnen verloren ihre erste Partie. Nachdem es lange 0:0 gegen Finnland stand, erzielte Katariina Kosola den Treffer des Tages für die Finninnen. Für Finnland war es der erste EM-Sieg seit 16 Jahren. Im Spiel gegen die Schweiz muss Island auf Hildur Antonsdóttir verzichten – sie sah im ersten Spiel die Gelb-Rote Karte. Auch Island steht heute unter Zugzwang: Will man sich noch Chancen auf die K.-o.-Phase erhalten, ist ein Sieg Pflicht.

Form

Bilanz direkte Duelle

Schweiz vs Island: Die Tabellen

