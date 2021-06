Nur mit einem Sieg kann die Schweiz die Chance auf das Weiterkommen wahren. Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM findet ihr hier bei Goal.

Um 18:00 Uhr treffen heute am 20.06 die Schweiz und die Türkei im Olympiastadion von Baku aufeinander.

Nach der 0:3 Niederlage gegen Italien kann die Schweiz nur noch mit einem Sieg gegen die Türkei heute ihre Chance aufs Achtelfinale wahren. Die türkische Nationalmannschaft präsentierte sich bislang bei dieser EM in keiner guten Form. Fünf Gegentore kassierte man in den ersten zwei Spielen, ein eigener Treffer gelang dabei auch noch nicht.

Trotzdem wird die Mannschaft von Senol Günes sicher alles daran setzen, heute im Spiel gegen die Schweiz zu einem versöhnlichem EM-Ende zu kommen.

Goal zeigt euch wo das Spiel gezeigt wird, wie ihr zu den Highlights kommt und wo ihr einen LIVE-TICKER findet.

Schweiz vs. Türkei - Das Spiel im Überblick

Begegnung Schweiz vs. Türkei Wettbewerb EM 2021 - Gruppenphase Ort Olympiastadion Baku (Aserbaidschan) Anpfiff 18:00 Uhr

Schweiz vs. Türkei heute live: Kann ich das Spiel im TV sehen?

Die Rechte an der Übertragung der EM-Spiele liegen sowohl bei der ARD und ZDF als auch beim Pay-TV Sender MagentaTV. Letzterer darf als einziger alle 51 Spiele der EM in seinem hauseigenen LIVE-STREAM zeigen. Im deutschen Free-TV sind nur 41 Spiele zu sehen, darunter allerdings alle Partien mit deutscher Beteiligung.

Für alle, die allerdings die heutige Partie im Free-TV verfolgen möchten gibt es schlechte Nachrichten. Zeitgleich zu diesem Spiel findet ebenfalls das andere letzte Gruppenspiel in Gruppe A zwischen Italien und Wales statt. Das ZDF zeigt die Squadra Azzurra gegen Wales.

Der Grund für den zeitgleichen Anpfiff der Partien ist übrigens das Vorbeugen von Absprachen und Manipulationen unter den Mannschaften. Im Free-TV könnt ihr die Partie zwischen der Schweiz und der Türkei also nicht verfolgen, trotzdem gibt es Möglichkeiten wie ihr das Spiel sehen könnt. In den folgenden Abschnitten erklären wir euch wie das geht.

Schweiz vs. Türkei heute live: Die Übertragung bei MagentaTV

Wie bereits vorher angesprochen, überträgt der Dienst der Telekom alle 51 Partien der EM. Diese werden allerdings nicht im Fernsehen gezeigt, sondern per LIVE-STREAM über die Website von MagentaTV. Um Zugriff auf diesen LIVE-STREAM zu bekommen, müsst ihr aber ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dabei gibt es unterschiedliche Abo-Modelle zur Auswahl, wie genau diese aussehen, könnt ihr hier nachlesen.

MagentaTV hat sich dafür für die EM einige Hochkaräter an Bord geholt. So ist u.a. Michael Ballack als Experte dabei, Johannes B. Kerner als Moderator und am Mikrofon kann man Wolff Fuss und Jan Platte hören. Neben den Übertragungen der Spiele gibt es bei MagentaTV übrigens auch noch tägliche Updates aus dem deutschen Nationalelfquartier zu sehen, sowie diverse Taktik Analysen mit verschiedenen Experten.

Schweiz vs. Türkei heute live: Kann ich das Spiel per LIVE-STREAM verfolgen?

Auch wenn im Free-TV nichts von der Partie zu sehen ist, könnt ihr das Spiel trotzdem live verfolgen. Wir zeigen euch wie das geht.

Schweiz vs. Türkei heute live: Der LIVE-STREAM des ZDF

Das ZDF bietet einen kostenlosen LIVE-STREAM an, mit dem ihr die vollen 90 Minuten des Spiels live verfolgen könnt. Diesen könnt ihr entweder über die ZDF-Website abrufen oder ihr klickt einfach auf diesen Link. Ab 18:00 Uhr empfängt euch dort heute Claudia Neumann, die als Kommentatorin für dieses Spiel an den Start geht.

Schweiz vs. Türkei heute live: Das Spiel bei MagentaTV

Wie bereits schon mehrfach angesprochen ist die Partie auch im LIVE-STREAM des Pay-TV Senders MagentaTV zu sehen. Ein Abo könnt ihr dort übrigens auch abschließen, wenn ihr kein Telekomkunde seid. Die verschiedenen Angebote beim Dienst der Telekom könnt ihr hier noch einmal nachlesen.

Schweiz vs. Türkei heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Hier bekommt ihr das Angebot eines kostenlosen LIVE-TICKERS, mit dem ihr auch von unterwegs immer über den aktuellen Spielstand informiert werdet. Ihr verpasst also dort auch kein Tor und keine Karte in der Partie zwischen der Schweiz und der Türkei im Rennen um die Achtelfinalplätze.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Schweiz vs. Türkei heute live: Alle Highlights bei DAZN

Auch der Ismaninger Streamingdienst bietet Programm von der EM. Zwar könnt ihr hier keine Liveübertragungen der Spiele finden, aber immer eine Stunde nach Abpfiff werdet ihr dort mit allen Toren und den schönsten Szenen des Spiels in Highlight-Form versorgt. Ein Abo bei DAZN könnt ihr schon für 11,99€ im Monat oder 119,99€ im Jahr erwerben.

Diese Preise erhöhen sich zwar ab August um drei Euro pro Monat oder 30€ pro Jahr, dafür könnt ihr aber dann dort noch mehr Livefußball erleben. Genauso kommen aber auch Fans der NBA oder NFL bei DAZN auf ihre Kosten. Wer sich das Programm mal näher anschauen möchte, der findet hier den Link zum kostenlosen Probemonat.

Schweiz vs. Türkei heute live: Die Aufstellungen der Partie

60 Minuten vor Anpfiff könnt ihr hier die Aufstellungen der beiden Teams finden.