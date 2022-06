Schweiz vs. Spanien heute live: Die Nations League im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute um 20.45 Uhr findet in der Nations League die Partie Schweiz – Spanien statt. GOAL hat alle Infos zur Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Ab heute stehen die Begegnungen des dritten Spieltags in der Nations League 2022/2023 auf dem Programm. Im Zuge dessen kommt es am Donnerstag um 20.45 Uhr in der Gruppe A2 zum Kräftemessen zwischen der Schweiz und Spanien. Damit trifft der 14. im FIFA-Ranking vor eigenem Publikum auf die Nummer sieben der Welt.

Die Schweiz, die in der ersten Ausgabe Vierter wurde, traf bereits in der Liga A der Nations League 2020/21 auf Spanien. Damals erlebte die Nati gegen die Furia Roja eine Auswärtsniederlage und ein Heimremis. Während das spanische Nationalteam das Finale gegen Frankreich verlor, verpasste die schweizerische Auswahl als Dritter das Final Four. Danach löste die Elf von Murat Yakin das direkte Ticket für die WM 2022 in Katar. Infolgedessen absolvierte die Schweiz Ende März zwei Freundschaftsspiele, wobei sie in England verlor und ein Heimremis gegen den Kosovo einfuhr. Anschließend begann die Nations League mit Auswärtsniederlagen gegen Tschechien und Portugal.

Spanien, das ebenfalls seit dem vergangenen Herbst als Teilnehmer an der Weltmeisterschaft feststeht, bestritt Ende März zwei Heimpartien. Dabei setzte sich das Team von Luis Enrique in Freundschaftsspielen gegen Albanien sowie gegen Island durch. Danach fuhr die Furia Roja in den ersten Auftritten in der Nations League Unentschieden zu Hause gegen Portugal und in Tschechien ein.

Heute kommt es in der Gruppe A2 der Nations League zum Kräftemessen Schweiz gegen Spanien. Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Informationen zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Schweiz vs. Spanien heute live sehen: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Schweiz vs. Spanien Datum: Donnerstag, 9. Juni 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Stade de Genève (Lancy)

Schweiz gegen Spanien heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Nations League

Ihr könnt sämtliche Begegnungen des deutschen Nationalteams im Rahmen der Nations League 2022/2023 bei RTL, ZDF oder ARD mitverfolgen. Hierbei liefern Euch die Sender die Auswärtsspiele (RTL) und die Heimpartien (ZDF oder ARD) ins Haus. Somit könnt ihr Euch an jedem Spieltag zumindest eine Begegnung im Free-TV ansehen. Doch wie steht es um die Übertragung der Partie Schweiz – Spanien?

Schweiz vs. Spanien heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Insbesondere, wenn Ihr Fans der schweizerischen Nationalmannschaft und des spanischen Nationalteams seid, muss Euch GOAL enttäuschen. Denn: Ausschließlich die Partien der DFB-Auswahl laufen in Deutschland im Free-TV. Für die Übertragungen von allen weiteren Matches in der Nations League 2022/2023 gilt, dass Ihr dafür ein Abo bei DAZN benötigt.

Ihr könnt beim Streaming-Anbieter entweder Monats- oder Jahresverträge abschließen. Die erstgenannte Option kostet Euch 29,99 Euro. Wenn Ihr es hingegen mit einer Laufzeit über 365 Tage angehen wollt, könnt Ihr entweder einmalig 274,99 Euro oder monatlich 24,99 Euro auf den Tisch legen. Wenn Ihr Euer Abonnement bis einschließlich Januar abgeschlossen habt, gelten diese Tarife für Euch nicht. Nachfolgend findet Ihr einige Einzelheiten zu DAZN:

Der Kauf erfolgt in Windeseile. Dasselbe trifft auf den darauffolgenden Schritt zu. Wenn Ihr einen internetfähigen Fernseher besitzt, müsst Ihr lediglich die Gratis-App installieren. Andernfalls besteht die Möglichkeit, das TV-Gerät mit einem PC oder Notebook zu verbinden. Dafür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel. Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung des Nations-League-Matches Schweiz – Spanien:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Nico Seepe

Schweiz gegen Spanien heute im LIVE-STREAM sehen

DAZN ermöglicht Euch die zweitgenannte Option mit seinem LIVE-STREAM. Zudem könnt Ihr damit mit einer geeigneten Internetverbindung das Kräftemessen Schweiz vs. Spanien im Prinzip von überall aus mitverfolgen. Dasselbe gilt für weitere acht Matches, die allesamt um 20.45 Uhr MEZ über die Bühne gehen. Dazu zählt unter anderem die zweite Begegnung in der Gruppe A2 zwischen Portugal und Tschechien. Ferner finden in der Gruppe B4 die Spiele Norwegen vs. Slowenien und Schweden vs. Serbien statt. Zudem steigen in der Liga C die Partien Nordmazedonien vs. Georgien, Gibraltar vs. Bulgarien, Kosovo vs. Nordirland und Griechenland vs. Zypern. Außerdem messen sich in der Liga D die Nationalmannschaften aus Malta und Estland.

Zu Schweiz gegen Spanien heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Denn: Wir halten Euch zum Spielverlauf im Kräftemessen zwischen der Schweiz und Spanien im Bilde. Das erfolgt auch mithilfe von Push-Nachrichten.

Schweiz gegen Spanien mittels TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER mitverfolgen: Die Übertragung der Nations League heute

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Schweiz vs. Spanien heute live: Die Aufstellungen zur Nations League

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.