WM heute live im TV und STREAM: Wird Schweiz vs. Kamerun nicht übertragen?

Heute trifft die Schweiz bei der WM auf Kamerun. Ob und wenn ja wo die Partie heute im TV und per STREAM gezeigt wird, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Um 11:00 Uhr (deutsche Zeit) begegnen sich in der Gruppe G der WM 2022 heute die Schweiz und Kamerun. Gespielt wird im Al-Janoub-Stadion in Al-Wakrah.

Bei Kamerun sind mit André Onana, Eric-Maxim Choupo-Moting und Frank Anguissa durchaus auch einige internationale Stars mit dabei. Die Schweiz konnte bei der letzten Europameisterschaft bis in das Viertelfinale vorstoßen und schaltete dabei eine Runde zuvor sogar den amtierenden Weltmeister Frankreich aus.

Mit Brasilien befindet sich in der Gruppe G noch ein echtes Schwergewicht, weshalb heute sicher beide Teams punkten wollen, um sich eine gute Ausgangssituation für die letzten beiden Gruppenspiele zu verschaffen. Komplettiert wird die Gruppe G durch die serbische Nationalmannschaft.

Wenn Ihr wissen wollt, wie genau die WM und v.a. das heutige Spiel zwischen der Schweiz und Kamerun übertragen wird, dann bleibt jetzt dran.

WM heute live, Schweiz vs. Kamerun: Wird das Spiel nicht übertragen?

Begegnung Schweiz vs. Kamerun Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 24. November - 11:00 Uhr Spielort Al-Janoub-Stadion (Al-Wakrah)

Die Zeiten, in denen nur einige wenige Sender zuständig für die Übertragung der Bundesliga und anderer großer Fußball-Events waren, sind leider vorbei. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so leicht zu wissen, was wann wo übertragen wird.

Auch bei der WM-Übertragung gibt es Änderungen. Das heutige Spiel zwischen der Schweiz und Kamerun wird zwar übertragen, ist aber nicht im Free-TV zu sehen. Ihr fragt Euch, wie das geht? Der Grund dafür ist, dass nicht mehr alle Gruppenspiele der Weltmeisterschaft im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden.

Zuständig für die Übertragung im Free-TV sind die ARD und das ZDF. Beide zeigen aber nur 48 von insgesamt 64 Spielen live. D.h. es bleiben also 16 Spiele übrig, die nur beim Pay-TV-Sender MagentaTV laufen.

Bei dem heutigen Duell handelt es sich also um eines dieser 16 Spiele, die Ihr nur bei MagentaTV sehen könnt. Und da es sich dabei um einen Pay-TV-Sender handelt, ist das Zusehen auch nicht kostenlos möglich.

MagentaTV bietet Euch ein WM-Paket an, dass die Übertragung aller Spiele umfasst sowie diverse Vor- und Nachberichterstattungen mit Moderatoren und Experten wie Johannes B. Kerner und Michael Ballack. Welche Inhalte es noch bei MagentaTV gibt und was ein Abonnement dort kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Der Bezahlsender hat natürlich auch einen LIVE-STREAM im Angebot. Dafür müsst Ihr Euch nur auf der MagentaTV-Website anmelden, was aber natürlich auch ein gültiges und kostenpflichtiges Abo voraussetzt.

WM heute live mit Schweiz gegen Kamerun: Die Partien des Spieltages

Hier haben wir noch einmal alle WM-Begegnungen des heutigen Spieltages für Euch zusammengefasst:

Duell Anpfiff Übertragung Schweiz vs. Kamerun 24. November - 11:00 Uhr MagentaTV Uruguay vs. Südkorea 24. November - 14:00 Uhr ZDF / MagentaTV Portugal vs. Ghana 24. November - 17:00 Uhr ZDF / MagentaTV Brasilien vs. Serbien 24. November - 20:00 Uhr ZDF / MagentaTV

Schweiz gegen Kamerun: Die Aufstellungen

Aufstellung Schweiz: Sommer - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Xhaka, Freuler - Shaqiri, Sow, Vargas - Embolo. - Trainer: Yakin.

Aufstellung Kamerun: Onana - Fai, Nkoulou, Castelletto, Nouhou - Hongla, Oum Gouet, Zambo Anguissa - Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi. - Trainer: Song.