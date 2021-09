Schweiz vs. Italien heute live: Wer zeigt / überträgt die WM-Qualifikation im TV und LIVE-STREAM?

Die Schweiz empfängt den frischgebackenen Europameister. Alle Infos zur Übertragung Schweiz vs. Italien im TV und LIVE-STREAM liefert Euch Goal.

Am Sonntag, den 5. September um 20:45 Uhr, ist Italien bei der Schweizer Nationalmannschaft in Basel zu Gast.

Der neue Europameister strauchelte allerdings gleich im ersten Spiel nach der EM und kam gegen Bulgarien nicht über ein 1:1 hinaus. Die Schweiz hingegen konnte Griechenland in einem Testspiel mit 2:1 besiegen. Definitiv also keine leichte Aufgabe, die dort auf den Triumphator der EM wartet.

Zwar steht Italien aktuell mit zehn Punkten souverän als Tabellenführer in der WM-Quali dar - gewinnt heute allerdings die Schweiz, würde die beiden Mannschaften nur noch ein Punkt trennen. Roberto Mancini wird der Squadra Azzurra also volle Konzentration verordnen, um im Kampf um die WM-Plätze keine unnötigen Punkte liegen zu lassen. Wir dürfen uns auf ein spannendes Spiel freuen, bei dem der neue Nati-Trainer Murat Yakin sicherlich gerne gegen den Europameister punkten würde.

Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels Schweiz vs. Italien heute im TV und LIVE-STREAM.

Schweiz vs. Italien heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Schweiz vs. Italien Wettbewerb WM-Qualifikation Anpfiff 05.09. - 20:45 Uhr Spielort St.-Jakob-Park (Basel)

Schweiz vs. Italien heute live: Wird das Spiel im Free-TV gezeigt?

Eine Übertragung der Partie Schweiz vs. Italien im deutschen Free-TV gibt es leider nicht. Dort könnt Ihr nur die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sehen, für alle anderen Partien der WM-Quali müsst Ihr Euch leider eine andere Adresse suchen. Trotzdem könnt Ihr diese Partie aber kostenlos verfolgen, in den nächsten Abschnitten erklären wir Euch wie.

Schweiz vs. Italien heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Auch wenn es keine Free-TV Übertragung des Spiels gibt, müsst Ihr nicht auf das Duell Schweiz vs. Italien verzichten. Angebote von LIVE-STREAMS gibt es sogar zwei verschiedene, wir zeigen Euch genau, um was es geht.

Schweiz vs. Italien heute live: Der LIVE-STREAM bei DAZN

Der größte Sport-Streamingdienst der Welt zeigt natürlich auch die WM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung in voller Länge. Dafür müsst Ihr Euch nur mit eurem DAZN-Konto auf der Website anmelden und seid so ganz einfach ab 20:45 Uhr mit Kommentator Carsten Fuß live dabei.

Wer bisher noch kein DAZN-Konto hat: Wir erklären Euch, was es dort noch alles zu sehen gibt. Neben der WM-Quali könnt Ihr dort sowohl La Liga, Serie A als auch die Ligue 1 und Teile der Bundesliga live verfolgen. Wer jetzt also Messi und Neymar bei PSG, El Clasico oder das römische Stadtderby live sehen will, der ist dort genau richtig. Aber auch die Königsklasse des europäischen Fußballs wird in großen Teilen live und in voller Länge von DAZN gezeigt. Dazu kommen noch Ligen wie die NBA oder NFL, für alle Basketball- und Footballfans. Wer lieber Darts, Tennis oder die UFC sehen will, ist aber bei DAZN genauso richtig.

Rund um die Uhr findet Ihr dort also ein riesiges Angebot an Livesportevents, und das alles für entweder 14,99€ im Monat oder 149,99€ jährlich. Einen kostenlosen Probemonat, um das Programm erst einmal kennenzulernen, gibt es natürlich auch.

Schweiz vs. Italien heute live: LIVE-STREAM bei SFV-Play

Neben DAZN bietet auch SFVPlay einen LIVE-STREAM zur Übertragung der Partie an. Dabei handelt es sich um einen LIVE-STREAM Service des Schweizer Fußball Verbandes. Neben Spielen der A-Nationalmannschaft der Männer werden dort auch Partien der Frauennationalmannschaft sowie der U-19 gezeigt. Mit diesem Link kommt Ihr direkt zum LIVE-STREAM und könnt um 20:45 Uhr live dabei sein.

Schweiz vs. Italien heute live: Der LIVE-TICKER zur WM-Quali

Wer nicht direkt live vor dem Bildschirm dabei sein kann, aber trotzdem nichts verpassen möchte, für den haben wir den Goal LIVE-TICKER. Sobald auf dem Spielfeld etwas passiert, werdet Ihr informiert und seid auch so immer auf dem neuesten Stand. Den Link zum LIVE-TICKER findet ihr hier.

Schweiz vs. Italien heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften bekanntgegeben werden, könnt Ihr sie hier finden.